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Adana Demirspor'un yeni transferi Belhanda, beINports'a açıklamalarda bulundu. Türkiye günleriyle ilgili olarak Belhanda, "Türkiye benim için çok fazla şey ifade ediyor. Buraya geleli 4 sene oldu. Oğlum burada doğdu. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye'de çok mutluyum" dedi.