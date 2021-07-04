Uzun süredir takım antrenmanı yapamadığını belirten Faslı yıldız "Antrenman yapmadığınızda çabuk formdan düşüyorsunuz. Bireysel antrenmanlar yaptım. Gerek sahada gerekse de salonda antrenman yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Tekrar topu ayağıma alacağım için mutluyum. Takımla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum çünkü futbolu çok özledim." dedi.
Türk taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahseden Belhanda "Türkiye'deki taraftarlar fanatik. Futbolla yaşıyorlar. Stat içinde de dışında da yüzde iki yüz futbolla yaşıyorlar. Almanya, Fransa ve Ukrayna'da da harika taraftarlar var ama buradaki taraftarlar hep arkanda. Belli kapasitedeki taraftarlar bence harika. Taraftar olmadan oynamak karışık bir durum."
8 numara oynamasına rağmen sürekli 10 numara olarak adlandırılmasıyla ilgili de Belhanda "Bu durumdan rahatsız olmadım. Antrenör 8 numarada görev verirse sırtımda 10 numara olsa da önemli değil. Eskiden formalarda 90 numara yoktu. Zidane mesela 5 numara giyiyordu ama oyun lideriydi. Antrenör bana '8 numara oynayacaksın' demişti. Bunlar sadece forma numaraları." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'a transferini anlatan Younes Belhanda, "İlk olarak başkanla (Murat Sancak) tanıştım. Kendisinin sıcakkanlı yaklaşımını yakından hissettim. Bana sunulan proje beni ikna etti. İki günde ikna oldum. Proje üzerinde konuştuk, sunulan büyük proje ilgimi çekti ve sonrasında imzalar atıldı. Anada Demirspor tutkulu bir taraftara sahip. Stadyumumuzda onlarla karşılaşmayı dört gözle bekliyorum" sözleriyle umut dağıttı.
Galatasaray ile yapacakları maçtaki duygularının nasıl olacağı yönündeki soruya ise Belhanda, "Galatasaray'da 4 sene geçirdim ancak yeni bir dönemin zamanı geldi. Artık Adana Demirspor'dayım ve kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum. Galatasaray'a karşı kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. şu anda Adana Demirspor'un renkleri için oynayacağım. Adana Demirspor'un başarısı için çalışacağım. Artık yeni renklere bağlıyım. Oynadığım her maçı kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.
Galatasaray günleriyle ilgili de 31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edildim, birkaç sezondur şampiyon olunamıyordu. Görevimi tamamladım, 2 kez şampiyon oldum, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandım. Galatasaray'da iyi anılar biriktirdim. Hayatımın güzel dönemlerinden birisiydi. Hayat sürekli değişiyor. Benim için çok güzel bir tecrübeydi" diyerek sözlerini tamamladı.
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