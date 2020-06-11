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ATO Başkanı Atilla Menevşe ise Coğrafi Tescil Belgesi sayesinde ürünlerin kamuoyuna güvenilir olarak lanse edilebildiğini dikkat çekerek, "Böylece artık şalgamın standartları belirlenmiş oldu. Bu sayede bu ürün markalaşacak, dolayısıyla Adanalılar'ın bu ürünleri markalaştırmasıyla Adana da marka bir şehir olacak. Bundan sonraki süreçte Adana şırdanı, analı kızlı, halka tatlı, içli köfte, aşlama ve bici bici, 3 ay ilan süresinde itiraz gelmezse coğrafi işaret almış olacak. Adana taş kadayıfı ve karakuş tatlısı da ilerleyen dönemlerde tescillenecek" diye konuştu.