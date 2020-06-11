<p><p class="MsoNormal">Adana 'da yüzyıllardır sevilerek tüketilen, Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi'yle tescillendi. <o:p></o:p></p><br></p>
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Adana 'da yüzyıllardır sevilerek tüketilen, Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi'yle tescillendi.


<p><p class="MsoNormal">Kentin simgesi haline gelen Adana kebabının tescillenmesinde rol oynayan Adana Ticaret Odası'nın (ATO) başvurusuyla, 7'den 70'e her yaştan insanın severek tükettiği Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi aldı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Kentin simgesi haline gelen Adana kebabının tescillenmesinde rol oynayan Adana Ticaret Odası'nın (ATO) başvurusuyla, 7'den 70'e her yaştan insanın severek tükettiği Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi aldı.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">ATO Başkanı Atilla Menevşe ile Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahaddin Nas, ATOSEV Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesiyle ilgili açıklama yaptı.&nbsp;</span><br></p>
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ATO Başkanı Atilla Menevşe ile Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahaddin Nas, ATOSEV Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesiyle ilgili açıklama yaptı. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">ŞALGAMDER Başkanı Selahaddin Nas, 1800 yılından bu yana Adana dışında dünyanın hiçbir yerinde şalgam üretimi yapılmadığını belirterek, alınan coğrafi tescil sayesinde ürünün geliştirileceğini ve ihracatın yükseleceğini anlattı.&nbsp;</span><br></p>
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ŞALGAMDER Başkanı Selahaddin Nas, 1800 yılından bu yana Adana dışında dünyanın hiçbir yerinde şalgam üretimi yapılmadığını belirterek, alınan coğrafi tescil sayesinde ürünün geliştirileceğini ve ihracatın yükseleceğini anlattı. 

<p><p class="MsoNormal">Nas, "Eskiden yurt dışına gittiğimizde elimizde bir belge bulunmuyordu. Şalgamın faydalarını anlatmakta zorluk çekiyorduk ama artık daha kolay anlaşılması için tescillendi" dedi.<o:p></o:p></p><br></p>
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Nas, "Eskiden yurt dışına gittiğimizde elimizde bir belge bulunmuyordu. Şalgamın faydalarını anlatmakta zorluk çekiyorduk ama artık daha kolay anlaşılması için tescillendi" dedi.


<p><p class="MsoNormal">ATO Başkanı Atilla Menevşe ise Coğrafi Tescil Belgesi sayesinde ürünlerin kamuoyuna güvenilir olarak lanse edilebildiğini dikkat çekerek, "Böylece artık şalgamın standartları belirlenmiş oldu. Bu sayede bu ürün markalaşacak, dolayısıyla Adanalılar'ın bu ürünleri markalaştırmasıyla Adana da marka bir şehir olacak. Bundan sonraki süreçte Adana şırdanı, analı kızlı, halka tatlı, içli köfte, aşlama ve bici bici, 3 ay ilan süresinde itiraz gelmezse coğrafi işaret almış olacak. Adana taş kadayıfı ve karakuş tatlısı da ilerleyen dönemlerde tescillenecek" diye konuştu.<o:p></o:p></p><br></p>
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ATO Başkanı Atilla Menevşe ise Coğrafi Tescil Belgesi sayesinde ürünlerin kamuoyuna güvenilir olarak lanse edilebildiğini dikkat çekerek, "Böylece artık şalgamın standartları belirlenmiş oldu. Bu sayede bu ürün markalaşacak, dolayısıyla Adanalılar'ın bu ürünleri markalaştırmasıyla Adana da marka bir şehir olacak. Bundan sonraki süreçte Adana şırdanı, analı kızlı, halka tatlı, içli köfte, aşlama ve bici bici, 3 ay ilan süresinde itiraz gelmezse coğrafi işaret almış olacak. Adana taş kadayıfı ve karakuş tatlısı da ilerleyen dönemlerde tescillenecek" diye konuştu.


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