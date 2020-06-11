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ATO Başkanı Atilla Menevşe ise Coğrafi Tescil Belgesi
sayesinde ürünlerin kamuoyuna güvenilir olarak lanse edilebildiğini dikkat
çekerek, "Böylece artık şalgamın standartları belirlenmiş oldu. Bu sayede
bu ürün markalaşacak, dolayısıyla Adanalılar'ın bu ürünleri markalaştırmasıyla
Adana da marka bir şehir olacak. Bundan sonraki süreçte Adana şırdanı, analı
kızlı, halka tatlı, içli köfte, aşlama ve bici bici, 3 ay ilan süresinde itiraz
gelmezse coğrafi işaret almış olacak. Adana taş kadayıfı ve karakuş tatlısı da
ilerleyen dönemlerde tescillenecek" diye konuştu.
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