Adana'da toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda kuyruk oluştu

"İLK KEZ BU KADAR YOĞUN"

Kentin işlek caddelerinden Turgut Özal Bulvarı’nda akaryakıt istasyonu işleten Mert Erdoğan, kentte daha önce de toz yağmurlarının etkili olduğunu ancak bu seferki toz taşınımı nedeniyle istasyonun yıkama ünitesinde ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştığını söyledi.