Adana'dan ABD'ye uzanan FBI hikayesi

"EĞER BU KEZ DE POLİS OLAMAZSAM DÖRDÜNCÜ KEZ DE GELECEĞİM"

FBI’ya kadar uzanan polislik kariyerinin başlangıcında, şehir polisliği için 3 kez müracaat edip reddedildiğini hatırlatarak başlayan Kaya, "Amerika’da polislik başvurusu karakol karakol oluyor, Türkiye’deki gibi değil. Her karakol kendi polisini kendi alıyor. Ben ilk olarak 2007 yılında Amerika’da polislik başvurusu yaptım ancak reddedildim" sözüyle özetliyor. Kaya, "2009 yılında yine başvuru yaptım ve yine reddedildim. Bu süreçte sadece o departmana değil aynı zamanda başka departmanlara da başvuruyordum. 15-20 tane farklı polis departmanına başvuru yaptım. 2011 yılında tekrar başvuru yaptığımda ise bütün kademeleri yavaş yavaş geçtim. Bu süreçte dili ve kültürü öğrendim, yaş olarak olgunlaştım. Başvuru yaptığım departman 777 kişilik başvurudan sadece 15 kişiyi işe alacaktı. Mülakat aşamasına geldiğimde ise çok kötü bir mülakat geçirdim ve ben olsam kendimi işe almazdım dedim. Mülakat bitiminde bir cesaret arkamı dönüp mülakatı yapan ve beş kişiden oluşan komisyona, “Dışarıda bekleyen bir sürü insan var ama içlerinde emin olun en çok ben bu işi istiyorum, bu benim üçüncü denemem ve eğer polis olmazsam beni dördüncü kez de göreceksiniz” dedim. Aradan zaman geçti ve telefon geldi. Dediler ki sen mülakatı geçtin. İnanamadım. Mülakatı geçen toplam 41 kişi vardı ve ben sonuncuydum. Yapılan sınavlar sonucunda sadece 11 kişi polis olabildi. Bütün testi sadece 11 kişi geçebildi, onlardan birisi de bendim. O şekilde polis oldum” ifadeleriyle anlattı.