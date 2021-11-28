Adana'dan ABD'ye uzanan FBI hikayesi
Bugün 38 yaşında olan ve Amerikan polis teşkilatında 6 yıl yerel polislik, 3 yıl polis eğitmenliği 2 yıl eyalet polisliği yapan Kaya, girdiği FBI sınavlarını kazandı. Federal büroda 2 yıl görev yaptıktan sonra görevi bırakıp kendi özel güvenlik şirketini kuran Adanalı Erdal Kaya, bugün yasalar, güvenlik ve ateşli silahlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Erdal Kaya, ABD'de açtığı 'Amerikalı Aynasız' isimli sosyal medya hesaplarında 250 bine yakın takipçisi ile tecrübelerini paylaşıyor.
Adana'da doğup polis olan babasının mesleği sebebiyle 20 yaşına kadar Hakkari, Kayseri, Hatay, Diyarbakır, İstanbul gibi Türkiye'nin farklı yerlerinde büyüyen Erdal Kaya, okumak için işsiz ve evsiz bir genç olarak gittiği İstanbul Üniversitesinde hayatının kararını aldı. Bazen parklarda, bazen de kaçak şekilde öğrenci yurtlarında yatarak okumaya çalışan ve yerine göre bir somun ekmekle günü geçiren Kaya, kafasına koyduğu polislik mesleği için 20 yaşındayken bir sabah göçmen olarak kendini Amerika Birleşik Devletleri'nde buldu.
"EĞER BU KEZ DE POLİS OLAMAZSAM DÖRDÜNCÜ KEZ DE GELECEĞİM"
FBI’ya kadar uzanan polislik kariyerinin başlangıcında, şehir polisliği için 3 kez müracaat edip reddedildiğini hatırlatarak başlayan Kaya, "Amerika’da polislik başvurusu karakol karakol oluyor, Türkiye’deki gibi değil. Her karakol kendi polisini kendi alıyor. Ben ilk olarak 2007 yılında Amerika’da polislik başvurusu yaptım ancak reddedildim" sözüyle özetliyor. Kaya, "2009 yılında yine başvuru yaptım ve yine reddedildim. Bu süreçte sadece o departmana değil aynı zamanda başka departmanlara da başvuruyordum. 15-20 tane farklı polis departmanına başvuru yaptım. 2011 yılında tekrar başvuru yaptığımda ise bütün kademeleri yavaş yavaş geçtim. Bu süreçte dili ve kültürü öğrendim, yaş olarak olgunlaştım. Başvuru yaptığım departman 777 kişilik başvurudan sadece 15 kişiyi işe alacaktı. Mülakat aşamasına geldiğimde ise çok kötü bir mülakat geçirdim ve ben olsam kendimi işe almazdım dedim. Mülakat bitiminde bir cesaret arkamı dönüp mülakatı yapan ve beş kişiden oluşan komisyona, “Dışarıda bekleyen bir sürü insan var ama içlerinde emin olun en çok ben bu işi istiyorum, bu benim üçüncü denemem ve eğer polis olmazsam beni dördüncü kez de göreceksiniz” dedim. Aradan zaman geçti ve telefon geldi. Dediler ki sen mülakatı geçtin. İnanamadım. Mülakatı geçen toplam 41 kişi vardı ve ben sonuncuydum. Yapılan sınavlar sonucunda sadece 11 kişi polis olabildi. Bütün testi sadece 11 kişi geçebildi, onlardan birisi de bendim. O şekilde polis oldum” ifadeleriyle anlattı.
"FBI BENİ ARADI, 'BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİN' DEDİ"
Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) çalışmak için 10 yıl beklediğini söyleyen Kaya, "10 yılımı polis olarak geçirdim. Chicago’da yerel polis olarak, Şehir Polisi dediğimiz departmanda işe başladım. 6 yıl orada polislik yaptım. 3 yıl eğitmen polis olarak görev yaptıktan sonra, yeni gelen polisleri eğitenlerden biri oldum. Daha sonra Eyalet Polisliği Akademisine kabul edildim. Orayı bitirip 2 yıl eyalet polisliği yaptım. İşimi güzel yaptığım için terfi alarak 1 yıl kadar olay yeri inceleme dedektifliği görevini üstlendim. Sonra da hayalim olan ve hiçbir şekilde gerçek olacağını düşünemediğim ama sürekli hayal ettiğim FBI için başvuru yaptım. Testleri geçmeye başladım ve testleri geçtikçe özgüvenim yükseldi. O gün geldi çattı ve FBI beni aradı, 'bizimle çalışmak ister misin' dedi. Ben de 'seve seve' dedim. 6 ay eğitim aldım ve toplam 2 yıl özel ajan olarak görev yaptım” şeklinde konuştu.
"DEFALARCA KEZ O GÜN ÖLEBİLİRDİM DEDİM"
Polislik kariyeri boyunca birçok kez ölümle burun buruna geldiğini belirten Kaya, “Defalarca kez o gün ölebilirdim dedim. Birçoğunda kendi kabiliyetim ile birçoğunda da şansımla hayatta kaldım. Çatışmada bana tüfekle ateş edilip merminin sağ kulağımın yanından geçmesini yaşadım. Mermi geçtikten sonra vay be bugün ölebilirdim mermi 2 santim sola gelse yemiştik kafamızdan, bitmişti işimiz, ışıklar sönmüştü bizim için o gün dedim. Bu gibi şeyler defalarca oldu” ifadelerini kullandı.
"PES ETMENİN ACISI SONSUZA KADARDIR, BUNU KİMSE İNKAR EDEMEZ"
Türkiye’de yaşayan gençlere de tavsiyelerde bulunan Kaya, “Türkiye’nin şu anki konumunu bana Instagram’dan gelen mesajlardan anlıyorum. Gençlerde karamsarlık var, ben de öyleydim. Sanki bir nevi kendi kendime mesaj atıyorum, öyle hissediyorum bazı mesajları okuduğumda. Gerçekten kalbim kırılıyor ama o günleri ben de yaşadım. Pes etmeyin, ilk başta ne istediğinizi bilin ve ona doğru adımlar atın. Bazen koşuyorsun, bazen yürüyorsun, bazen de sürünüyorsun. Ama hedefine doğru bir şekilde ilerle. Pes etmenin acısı sonsuza kadardır bunu kimse inkar edemez. Ama o kavgayı edersen o kavgada acılar çeksen de acılar geçicidir. Pes etme ben hiçbir zaman pes etmedim” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi
- Çarpıcı 'Erdoğan' yorumu