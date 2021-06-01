<p>Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.<br></p>
1

Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

<p>Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.<br></p>
2

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81nzr8?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81nzr8?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.</p>
3

Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

<p>Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.</p><p>Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.</p><p>Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.</p>
4

Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>
5


Video Haberler