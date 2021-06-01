Mehmet Ağar'ın adliye ayağı

01 Haziran 2021 Salı, 09:51

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Barış Pehlivan yazısında, şarkıcı Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf'a Bodrum'da açtığı boşanma davasındaki eski İçişleri Bkanı Mehmet Ağar ayrıntısına dikkat çekti.

Pehlivan yazısının "Bir Ağar Masalı" başlıklı bölümünde, Ağar'ın Bodrum Adliyesi’nde yargı mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde olduğunu yazdı. Pehlivan, "Bodrum Adliyesi’nde görevde bulunan çok önemli bir yargı mensubu varmış. İkisi o kadar yakın olmuş ki adliyede Mehmet Ağar dönemi başlamış" ifadelerini kullandı.

Pehlivan devamında Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf davasının Bodrum Adliyesi'nde açılmasına dikkat çekerek "Acaba Ebru Gündeş’in vakti zamanında eşi Rıza Sarraf’a boşanma davasını Bodrum’da açmasını kim akıl vermiş" sorusunu yöneltti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir varmış bir yokmuş...

Yakın zaman içinde Mehmet Ağar, Bodrum Yalıkavak Marina’nın yönetiminden istifa etmiş.

Ancak Ağar’ın Bodrum’la ilişkileri marina ile sınırlı değilmiş.

2015 - 2018 yılları arasında Bodrum Adliyesi’nde görevde bulunan çok önemli bir yargı mensubu varmış. İkisi o kadar yakın olmuş ki adliyede Mehmet Ağar dönemi başlamış. Masal bu ya, Ağar parayı ilgilendiren davalarda o yargı mensubu sayesinde istediği kararı çıkarabiliyormuş. Dedikodular almış başını yürümüş.

Gün gelmiş, Bodrum’daki bu “baba-oğul” ilişkisi Ankara’nın kulağına kadar gitmiş. Bunun üzerine ne olsa beğenirsiniz, yargı mensubu kritik koltuğunu kaybetmiş. İzmir’de daha pasif bir göreve getirilmiş.

Günler, haftalar, aylar geçmiş...

O yargı mensubu az gitmiş uz gitmiş. Bir de bakmış ki İzmir’de yine önemli bir koltuğa oturtulmuş. Gelgelelim, “orada evim var” diyerek Ağar ile hafta sonları Bodrum’da görüşmeye devam ediyormuş.

Ah işte, yargı mensubu “sosyal demokrat biri” olarak biliniyormuş, akçeli işlere bulaşmaz sanılıyormuş. Belki doğruymuş ama bu ilişki de çok garipmiş.

Acaba Ebru Gündeş’in vakti zamanında eşi Rıza Sarraf’a boşanma davasını Bodrum’da açmasını kim akıl vermiş?

Elazığ milletvekili Tolga Ağar’ın AKP Ege Bölgesi Koordinatörü olmasında ve nisan sonunda bu görevden alınmasında, gökten düşen hangi elmaların payı varmış?

Masalın yalanı mı olurmuş?