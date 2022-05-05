Ağır Romantik filmi hakkında tüm ayrıntılar

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 01:20
<p><strong>Ağır Romantik,</strong> senarist ve yönetmenlik koltuğunda <strong>Deniz Denizciler’in</strong> oturduğu, 2020 yapımı Türk romantik komedi filmi; filmin oyuncu kadrosunda <strong>Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat ve Altan Erkekli</strong> bulunuyor. İzleyici kahkahaya boğan yapım 1 saat 37 dakikalık keyifli bir seyir deneyimi arayanlar için ideal bir tercih olarak öneriliyor.</p> <p>İşte Ağır Romantik filmi hakkında tüm ayrıntılar…</p>

Ağır Romantik, senarist ve yönetmenlik koltuğunda Deniz Denizciler’in oturduğu, 2020 yapımı Türk romantik komedi filmi; filmin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat ve Altan Erkekli bulunuyor. İzleyici kahkahaya boğan yapım 1 saat 37 dakikalık keyifli bir seyir deneyimi arayanlar için ideal bir tercih olarak öneriliyor.

İşte Ağır Romantik filmi hakkında tüm ayrıntılar…

<p>Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. </p>

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. 

<p>Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. </p>

Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. 

<p>Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.</p>

Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

<p>Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.</p>

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

<p>Böylece, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.</p>

Böylece, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

<p><strong>Ağır Romantik</strong> filminin yapımcısı Azeri iş insanı <strong>Ruhi Aliyeva,</strong> yönetmen ve senarist <strong>Deniz Denizciler</strong> ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek akşamın en işlek saati 21.30‘da Nişantaşı’nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi.</p>

Ağır Romantik filminin yapımcısı Azeri iş insanı Ruhi Aliyeva, yönetmen ve senarist Deniz Denizciler ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek akşamın en işlek saati 21.30‘da Nişantaşı’nda caddeyi trafiğe kapatarak aksiyon ve silahlı çatışma sahnelerinin çekimlerini gerçekleştirdi.

<p><strong>OYUNCULARI</strong></p> <p>* Tuvana Türkay</p> <p>* Sermiyan Midyat</p> <p>*Altan Erkekli</p>

OYUNCULARI

* Tuvana Türkay

* Sermiyan Midyat

*Altan Erkekli

<p>* Durul Bazan</p> <p>* Semra Dinçer</p> <p>* Servet Pandur</p>

* Durul Bazan

* Semra Dinçer

* Servet Pandur

<p>* İsmail Nadir Bilgili</p> <p>* Funda Dönmez</p> <p>* Egemen Şimşek</p> <p>* Ersel Şibil</p>

* İsmail Nadir Bilgili

* Funda Dönmez

* Egemen Şimşek

* Ersel Şibil

<p>* Ali Rıza Tanyeli</p> <p>* Mustafa Dok</p> <p>* Samet Denizdurduran</p>

* Ali Rıza Tanyeli

* Mustafa Dok

* Samet Denizdurduran

<p>* Onur Tuna</p> <p>* Gazanfer Ündüz</p> <p>* Arif Selçuk</p>

* Onur Tuna

* Gazanfer Ündüz

* Arif Selçuk

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