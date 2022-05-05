Ağır Romantik filmi hakkında tüm ayrıntılar
Ağır Romantik, senarist ve yönetmenlik koltuğunda Deniz Denizciler’in oturduğu, 2020 yapımı Türk romantik komedi filmi; filmin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat ve Altan Erkekli bulunuyor. İzleyici kahkahaya boğan yapım 1 saat 37 dakikalık keyifli bir seyir deneyimi arayanlar için ideal bir tercih olarak öneriliyor.
İşte Ağır Romantik filmi hakkında tüm ayrıntılar…
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