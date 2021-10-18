AirPods 3 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 21:43
<p>AirPods 3 Türkiye fiyatı da belli oldu. Yurt dışı fiyatı 179$ olarak açıklanan AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL.</p>

AirPods 3 Türkiye fiyatı da belli oldu. Yurt dışı fiyatı 179$ olarak açıklanan AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL.

<p>İlk nesli 2016 yılında piyasaya sunulan AirPods,'un ikinci jenerasyonu 2019 yılında kullanıcılara sunulmuştu. İki yıldır tam kablosuz kulaklık modeli üretmeyen Apple, gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile 3. Nesil AirPods'unu tanıttı.</p>

İlk nesli 2016 yılında piyasaya sunulan AirPods,'un ikinci jenerasyonu 2019 yılında kullanıcılara sunulmuştu. İki yıldır tam kablosuz kulaklık modeli üretmeyen Apple, gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile 3. Nesil AirPods'unu tanıttı.

<p>AirPods 3, açıklanan bilgiye göre 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkânı sunuyor. Dinleme süresi de 6 kat artırılmış olarak tüketicilerine sunuldu. Kablosuz şarj destekli kutusu ise cihazı toplamda 4 defa şarj etme özelliğine sahip.</p>

AirPods 3, açıklanan bilgiye göre 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkânı sunuyor. Dinleme süresi de 6 kat artırılmış olarak tüketicilerine sunuldu. Kablosuz şarj destekli kutusu ise cihazı toplamda 4 defa şarj etme özelliğine sahip.

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