AirPods 3 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı

AirPods 3, açıklanan bilgiye göre 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkânı sunuyor. Dinleme süresi de 6 kat artırılmış olarak tüketicilerine sunuldu. Kablosuz şarj destekli kutusu ise cihazı toplamda 4 defa şarj etme özelliğine sahip.