Akaryakıt istasyonunda otomobilinden yaka paça dışarıya atıldı

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, otomobili Serdivan ilçesinde terk edilmiş şekilde buldu. Hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ise olaydan bir süre sonra yakalanarak tutuklandı. Şahsın, uyuşturucu madde kullanımı ve kasten adam yaralama başta olmak üzere birden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi.