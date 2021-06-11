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KİTAPTA BU SORULAR YER ALDI:

İktisat ve işletme fakültelerinin 2020-2021 bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 5, 6 ve 7 Haziran'da çevrimiçi yapıldı. Sorulan sorular, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine dayanıyor.

MİT TIRLARI SORUSU

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde, 1 milyon öğrenciye, MİT TIR'larıyla ilgili sorunun yöneltilme gerekçesini ise Doç. Dr. Burhan Sayılır şöyle açıkladı: “Bu soru kitabın sekizinci ünitesinde işlendi. Sorunun cevabı Adana'da MİT TIR'larına yapılan operasyondur. Bu cevap, ilgili olayla ilgili mahkemenin gerekçeli kararından alınarak kitaba konulmuş ve sorusu sorulmuştur.”