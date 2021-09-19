AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan 'erken seçim' açıklaması
'Erken seçim' sorusu yöneltilen Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:
"Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var."
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