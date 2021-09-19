AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan 'erken seçim' açıklaması

'Erken seçim' sorusu yöneltilen Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

"Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün."