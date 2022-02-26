AKP'nin 'gerçek oy oranı' iddiası

AKP’yi anketlerde yüzde 30’un üzerinde göstermenin tam bir çılgınlık olduğunu belirten Zelyut “İnsanlar anketlerde 'AK Parti’ye oy vermeyeceğim' demeye korkuyor. Haklılar da bu ortamda. Devlet görevlisi olan birinin bunu söylemesi gerçekten zor. Ama bakın tüketici güven endekslerine verilen cevaplarda parti yok.

'Ekonomiye güveniyor musun, güvenmiyor musun' sorusu var. Bu durumu anket sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranına uyarladığımızda AKP’nin oy oranının yüzde 22 bandına indiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı