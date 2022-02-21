Melih Gökçek'i anket şirketi başkanı yalanladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ettirilen eski başkan Melih Gökçek, anket sonuçlarına göre, Ankara ve İstanbul'da AKP'nin olası bir seçimde önde olduğunu iddia etti. Gökçek'in iddialarına yanıt veren Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ''Oy oranları şeref ile değil anket ile ölçülür'' yanıtını vererek son anket sonuçları paylaştı.
Melih Gökçek, Youtube yayımlanan Ankara Masası adlı programda Fatih Atik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gökçek canlı yayında, Ankara ve İstanbul'daki oy oranlarına değindi ve, "Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle gitti." dedi. Ankara'daki oy durumunun sorulması üzerine Gökçek, "Neticeyi şimdi söylemeyeyim, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz" ifadelerini kullandı.
''İSTANBUL'DA DURUM 53'E 47''
Melih Gökçek, "Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle gitti. İstanbul'da zaten yeni anket yapıldı. İstanbul'da şu anki durum 53'e 47. AK Parti net 6 puan geçti. Seçime kadar bu 6 puan en az 16 puan olur" ifadelerini kullandı.
''ŞEREFİMİ TEMİN EDİYORUM''
Gazetecinin Ankara'daki durumu sorması üzerine Gökçek, "Neticeyi şimdi söylemeyeyim, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz" dedi.
"OY ORANI ŞEREFLE DEĞİL ANKETLE ÖLÇÜLÜR"
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gökçek'in iddialarını yalanladı.
Özkiraz, "Oy oranları şeref ile değil anket ile ölçülür" diyerek şunları söyledi:
''Aralık ayında İstanbul'da yaptığımız araştırmaya göre bugün İBB seçimi olsa; Millet İttifakı yüzde 59.8. Ekrem İmamoğlu'nu başarılı bulanlar yüzde 62.1"
ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ RÜZGARI
Özkiraz, paylaşımının devamında da Ankara'daki durumu da aktardı.
Özkiraz şunları söyledi:
"Aynı ankette Ankara'da ABB seçimi olsa; Millet ittifakı yüzde 60.6. Mansur Yavaş başarılı bulanlar yüzde 73.2"
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