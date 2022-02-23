Erdoğan'ı üzecek 'Z' kuşağı anketi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 10:03

Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken, 30 yıllık BUPAR şirketi Z kuşağı olarak tanınan 2000’li yıllarda doğan gençler arasına bir araştırma yaptı.

Araştırmayı köşesine taşıyan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, 10-13 Şubat İzmir-Ankara-İstanbul’da 15-24 yaş arası 1512 gençle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan ilginç sonuçları aktardı.

SİYASİLER TAKİP EDİLMİYOR

Ataklı, "Z kuşağının; yüzde 90’ı gelecek kaygısı yaşıyor. Yüzde 97’si politikacılara ve siyasi partilere güvenmiyor. Sosyal medya ile ilgilenen gençlerin yüzde 65.7’si hiç bir siyasiyi takip etmiyor ve siyasi figürlerin gençlerin potansiyelini ön plana çıkartmasına engel olduğunu düşünüyor" dedi.

Araştırmada "Türkiye'nin sorunları nelerdir?" diye sorulduğunu aktaran Ataklı, "gençlerin yüzde 71.6’sı ekonomi, zamlar, doların yükselmesi, yüzde 12’si eğitim sistemi, yüzde 7.5’i adaletsizlik, yüzde 6.1’i ise ülke yönetimi ve Recep Tayyip Erdoğan” dediğini ifade etti.

Ataklı, gençlerin yüzde 72.3'ünün "Fırsatım olsa başka bir ülkede üniversiteye giderim" dediğini dile getirirken "Seçimin 2023 yılında olması halinde seçmenin 18 milyonunu oluşturan, yüzde 16’sı ilk defa oy kullanacak Z kuşağından oluşuyor" dedi.