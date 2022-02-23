Erdoğan'ı üzecek 'Z' kuşağı anketi
BUPAR Araştırma Şirketi, İzmir, Ankara ve İstanbul'da Z kuşağı ile araştırma yaptı. Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, araştırmayı köşesine taşıdı. Ataklı, gençlerin yüzde 6.1'i Türkiye'nin sorunlarına "ülke yönetimi ve Recep Tayyip Erdoğan" dediğini aktardı.
Türkiye, ekonomik krizle boğuşurken, 30 yıllık BUPAR şirketi Z kuşağı olarak tanınan 2000’li yıllarda doğan gençler arasına bir araştırma yaptı.
Araştırmayı köşesine taşıyan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, 10-13 Şubat İzmir-Ankara-İstanbul’da 15-24 yaş arası 1512 gençle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan ilginç sonuçları aktardı.
SİYASİLER TAKİP EDİLMİYOR
Ataklı, "Z kuşağının; yüzde 90’ı gelecek kaygısı yaşıyor. Yüzde 97’si politikacılara ve siyasi partilere güvenmiyor. Sosyal medya ile ilgilenen gençlerin yüzde 65.7’si hiç bir siyasiyi takip etmiyor ve siyasi figürlerin gençlerin potansiyelini ön plana çıkartmasına engel olduğunu düşünüyor" dedi.
Araştırmada "Türkiye'nin sorunları nelerdir?" diye sorulduğunu aktaran Ataklı, "gençlerin yüzde 71.6’sı ekonomi, zamlar, doların yükselmesi, yüzde 12’si eğitim sistemi, yüzde 7.5’i adaletsizlik, yüzde 6.1’i ise ülke yönetimi ve Recep Tayyip Erdoğan” dediğini ifade etti.
Ataklı, gençlerin yüzde 72.3'ünün "Fırsatım olsa başka bir ülkede üniversiteye giderim" dediğini dile getirirken "Seçimin 2023 yılında olması halinde seçmenin 18 milyonunu oluşturan, yüzde 16’sı ilk defa oy kullanacak Z kuşağından oluşuyor" dedi.
İlgili Haberler
- Melih Gökçek'i anket şirketi başkanı yalanladı
- Son anket açıklandı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- 5 araştırma şirketinin başkanı canlı yayında anket sonuçlarını paylaştı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
- İngiltere'den yaptırım kararı
- Muhalefeti sert sözlerle hedef aldı
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- Gaziantep'teki pitbull saldırısında 'tutuklama' kararı
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!