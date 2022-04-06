Aksoy Araştırma'dan çarpıcı anket... Erdoğan'a kötü haber: Onaylamayanlar artıyor
Yeme içme hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e ve çeşitli temizlik ürünlerinden KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin etiketlere nasıl yansıyacağı da araştırmaya katılanlara soruldu. Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 50,2’si fiyatların önümüzdeki dönemde çok artacağını/artacağını ifade etti. Fiyatların artacağını veya aynı kalacağını bekleyen seçmen oranı birlikte değerlendirildiğinde yüzde 88,5 gibi yüksek bir oranın KDV indiriminden sonuç beklemediği görüldü. Katılımcıların yüzde 65,5’i 2023 seçimlerine kadar ekonominin bugünden çok daha kötü olacağını/kötü olacağını belirtti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı ise yüzde 55 oldu. Bu oran geçen ay 54,2’ydi. Görev yapış tarzını onaylayan oranı ise yüzde 27,5 olarak belirlendi. Geçen ay Erdoğan’ın görev onayı yüzde 28,2’ydi. Türkiye Monitörü araştırmasında son olarak seçmenin oy tercihi soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 30,2’si olası bir seçimde AKP’ye oy vereceğini belirtti.
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