Aksoy Araştırma'dan çarpıcı anket... Erdoğan'a kötü haber: Onaylamayanlar artıyor

Yeme içme hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e ve çeşitli temizlik ürünlerinden KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin etiketlere nasıl yansıyacağı da araştırmaya katılanlara soruldu. Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 50,2’si fiyatların önümüzdeki dönemde çok artacağını/artacağını ifade etti. Fiyatların artacağını veya aynı kalacağını bekleyen seçmen oranı birlikte değerlendirildiğinde yüzde 88,5 gibi yüksek bir oranın KDV indiriminden sonuç beklemediği görüldü. Katılımcıların yüzde 65,5’i 2023 seçimlerine kadar ekonominin bugünden çok daha kötü olacağını/kötü olacağını belirtti.