Al Pacino bugün 82. yaşını kutluyor! İşte oyuncunun yaşam öyküsü
Alfredo James Pacino, 25 Nisan 1940 yılında New York'ta Rose Gerardi ve Salvatore Pacino çiftinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi henüz 2 yaşındayken ailesi boşandı. Annesi ile beraber Corleone, Sicilya, İtalya’dan göçüp gelen ve Bronx’a yerleşen aile üyeleri Kate ve James Gerardi ile beraber yaşamak için Bronx’a taşındı. Pacino’nun babası da San Fratello, Sicilya, İtalyalıydı ve bir boşanmalarının ardından bir sigorta şirketinde çalışmak için Covina, Kaliforniya’ya taşındı.
Gençlik yıllarında arkadaşları ona “Sonny” veya “The Actor” diyordu. Kendisi bir beyzbol oyuncusu olmak istiyordu. Herman Riddler Junior Lisesi’ne gitti ama kısa süre geçmeden İngilizce dışındaki derslerini ektiği için okuldan atıldı. High School of Performing Arts’a (Performans Sanatları Lisesi) gitti. Annesi bu kararına karşı çıktı ve annesi ile bir tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından evi terk etti. Oyunculuk derslerini finanse etmek için düşük ücretlerle de olsa postacı, garson, posta memuru ve temizlikçi olarak çalıştı. Bir kere de Commentary dergisinde çalıştı.
9 yaşında sigara ve içki kullanmaya başladı. 13 yaşında marihuana kullandı ama diğer uyuşturuculardan uzak durdu. En yakın arkadaşları yüksek dozda uyuşturucu kullanımından 19 ve 30 yaşlarında öldü. Bronx’ta büyümek onu zaman zaman kavgalara ve okulda sürekli sorun çıkartan bir çocuk olmaya itti. New York’ta bazı tiyatro oyunlarında yer aldı, Actors Studio okuluna katılmak istedi fakat reddedildi. Sonra HB Studio’ya katıldı. Burada ileride akıl hocası ve en yakın arkadaşı olacak Charlie Laughton ile tanıştı. Bu dönemde sık sık işsiz kaldı. Sokaklarda, tiyatrolarda ve bazen arkadaşlarının evinde uyudu.
1962 yılında ise 43 yaşında olan annesi öldü. Aynı yıl büyükbabası James de öldü. Al Pacino, bu dönemleri hayatının en kötü dönemleri olarak hatırlıyor. Sonraları bir röportajda bu zamanları şöyle dile getirdi: “22 yaşındaydım ve beni en çok etkileyen 2 insan ölmüştü. Bu da benim hayatımı değiştirmeme neden oldu.”
4 yıl boyunca HB Studios’da çalıştıktan sonra profesyonel aktörlerin, tiyatro yönetmenlerinin ve oyun yazarlarının üye olduğu bir organizasyon olan Actors Studio’ya seçildi. Sonradan The Godfather: Part II'de ve ...And Justice For All filmlerinde beraber rol alacağı Lee Strasberg ile method acting (metot oyunculuğu) çalıştı.
Sonradan yayınlanan biyografi kitabı olan Grobel’de Lee Strasberg’in ve Actors Studio’nun kariyerini nasıl etkilediğini şöyle anlattı: “Actors Studio benim için çok şey ifade ediyor. Bence Lee Strasberg de hak ettiği övgüyü alamıyor. Benim bütün bu oyunculuk işlerini bırakmayı düşündüğüm zamanlarda o elimden tuttu ve beni buraya getirdi. Bu, hayatımda işaretlemeye değer bir dönüm noktasıydı.”
Başka bir röportajda da şunları söyledi: “Lee Strasberg ile çalışmak çok heyecan verici bir şeydi. Çünkü kendisi çok ilgi çekici bir insandı. Bir sahne veya bir karakter hakkında söyledikleri şeyleri, yorumları başka kimseden duyamazdınız. Bu sektöre ve oyuncularına gerçekten değer veren bir insandı.”
2010 yılında Ellen Burstyn ve Harvey Keitel ile beraber Actors Studio’nun eş başkanlığını yapmaya başladı
Al Pacino 1992 yılında Scent of a Woman filminde sergilediği performansla En İyi Drama Filmi Erkek Oyuncusu dalında Oscar Ödülü'nü kazandı. Ödüle aday olan diğer oyuncular ise The Unforgiven filmi ile Clint Eastwood; Crying Game filmi ile Stephen Rea; Chaplin filmi ile Robert Downey Jr.; Malcolm X filmi ile Denzel Washington idi.
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