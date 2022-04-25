Al Pacino bugün 82. yaşını kutluyor! İşte oyuncunun yaşam öyküsü

Sonradan yayınlanan biyografi kitabı olan Grobel’de Lee Strasberg’in ve Actors Studio’nun kariyerini nasıl etkilediğini şöyle anlattı: “Actors Studio benim için çok şey ifade ediyor. Bence Lee Strasberg de hak ettiği övgüyü alamıyor. Benim bütün bu oyunculuk işlerini bırakmayı düşündüğüm zamanlarda o elimden tuttu ve beni buraya getirdi. Bu, hayatımda işaretlemeye değer bir dönüm noktasıydı.”

Başka bir röportajda da şunları söyledi: “Lee Strasberg ile çalışmak çok heyecan verici bir şeydi. Çünkü kendisi çok ilgi çekici bir insandı. Bir sahne veya bir karakter hakkında söyledikleri şeyleri, yorumları başka kimseden duyamazdınız. Bu sektöre ve oyuncularına gerçekten değer veren bir insandı.”

2010 yılında Ellen Burstyn ve Harvey Keitel ile beraber Actors Studio’nun eş başkanlığını yapmaya başladı