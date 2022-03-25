Alaçatı Ot Festivali'nde 'zeytinime dokunma' çağrısı

Erman Şentürk
25 Mart 2022 Cuma, 17:28
<p>Çeşme ilçesinde 11'inci kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.</p>

Çeşme ilçesinde 11'inci kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

<p>Otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot seminerlerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliği kapsayan festival, renkli görüntülere sahne oldu.</p>

Otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot seminerlerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliği kapsayan festival, renkli görüntülere sahne oldu.

<p>Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl da konserler, standlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen pek çok vatandaşı ağırlayacak.</p>

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl da konserler, standlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen pek çok vatandaşı ağırlayacak.

<p>Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki teması, 'evelik otu' olarak bilinen 'Labada' oldu. 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında düzenlenen kortejde ise bando takımı ve göstericiler eşliğinde binlerce vatandaş dans etti, konfetiler atıldı ve rengarenk görüntüler oluştu.</p>

Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki teması, 'evelik otu' olarak bilinen 'Labada' oldu. 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında düzenlenen kortejde ise bando takımı ve göstericiler eşliğinde binlerce vatandaş dans etti, konfetiler atıldı ve rengarenk görüntüler oluştu.

<p>Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan festival, doğal ot ve yöresel lezzet meraklılarının akınına uğradı.</p>

Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan festival, doğal ot ve yöresel lezzet meraklılarının akınına uğradı.

<p>Festivalin açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, şunları söyledi:</p>

Festivalin açılışında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, şunları söyledi:

<p>Üç yıl aradan sonra otların, rüzgârlı hikâyesi Alaçatı ot festivalimizi yeniden yapmanın gururunu yaşıyoruz. Milyonları yine bu festivalde ağırlıyoruz. Dünya markamız Alaçatı’yı ve Türkiye’nin parlayan yıldızı, yeryüzündeki Çeşme’yi tanıtma fırsatı buluyoruz.</p>

Üç yıl aradan sonra otların, rüzgârlı hikâyesi Alaçatı ot festivalimizi yeniden yapmanın gururunu yaşıyoruz. Milyonları yine bu festivalde ağırlıyoruz. Dünya markamız Alaçatı’yı ve Türkiye’nin parlayan yıldızı, yeryüzündeki Çeşme’yi tanıtma fırsatı buluyoruz.

<p>Bu sene yurtdışından ve yurtiçinden misafirimiz var. Yabancıların gelmesini sevinçle karşıladık. Festivale ilk kez bu kadar yabancı konuk geldi. Üç senenin verdiği ara, bir özlem var.</p>

Bu sene yurtdışından ve yurtiçinden misafirimiz var. Yabancıların gelmesini sevinçle karşıladık. Festivale ilk kez bu kadar yabancı konuk geldi. Üç senenin verdiği ara, bir özlem var.

<p>Biz de bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu bizim esnafımız için, turizmcilerimiz için, yatırımcılarımız için de ekonominin bu kadar olduğu bir dönemde adeta can suyu oldu. Festivalle birlikte sezon da açıldı.</p>

Biz de bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu bizim esnafımız için, turizmcilerimiz için, yatırımcılarımız için de ekonominin bu kadar olduğu bir dönemde adeta can suyu oldu. Festivalle birlikte sezon da açıldı.

<p>Bu seneki konumuz zeytin, temamız da labada. Zeytin barışın temsilcisidir. Bu sene zeytin yasası da gündemde. Festivalde “Zeytinimize dokunmayın” diyeceğiz.&nbsp;</p>

Bu seneki konumuz zeytin, temamız da labada. Zeytin barışın temsilcisidir. Bu sene zeytin yasası da gündemde. Festivalde “Zeytinimize dokunmayın” diyeceğiz. 

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