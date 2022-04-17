ALES sınavı bugün yapıldı: İşte sınav hakkında ayrıntılar...
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemi.
CEVAP ANAHTARI
Sorular ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı ancak ÖSYM genellikle sınavla aynı gün ya da ertesi gün soruları ve cevapları erişime açıyor. Bu kapsam 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ile cevap anahtarının bugün yayınlanması bekleniyor.
Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin AİS sayfasında olacak. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, diğer kişiler sadece yüzde 10’luk kısmına ulaşabilecek.
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