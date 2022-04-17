ALES sınavı bugün yapıldı: İşte sınav hakkında ayrıntılar...

CEVAP ANAHTARI

Sorular ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı ancak ÖSYM genellikle sınavla aynı gün ya da ertesi gün soruları ve cevapları erişime açıyor. Bu kapsam 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ile cevap anahtarının bugün yayınlanması bekleniyor.

Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin AİS sayfasında olacak. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, diğer kişiler sadece yüzde 10’luk kısmına ulaşabilecek.