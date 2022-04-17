ALES sınavı bugün yapıldı: İşte sınav hakkında ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2022 Pazar, 13:00
<p><strong>ALES, </strong>bugün,&nbsp;17 Nisan Pazar günü saat 10.15'de başladı.</p><p>ÖSYM sınava girecek adaylara, öncesinde ALES giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. ALES'e katılan adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı; sınav süresi ise 150 dakika oldu.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

ALES, bugün, 17 Nisan Pazar günü saat 10.15'de başladı.

ÖSYM sınava girecek adaylara, öncesinde ALES giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. ALES'e katılan adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı; sınav süresi ise 150 dakika oldu. 


<p><strong>ALES NEDİR?</strong></p><p><strong>Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),&nbsp;</strong><em>78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde&nbsp;Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,</em></p><ul><li><p>Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,</p></li><li><p>Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,</p></li><li><p>Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,</p></li></ul><p>İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemi.</p>

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

  • Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

  • Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemi.

<p><strong>CEVAP ANAHTARI</strong></p><p>Sorular ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı ancak <strong>ÖSYM</strong> genellikle sınavla aynı gün ya da ertesi gün soruları ve cevapları erişime açıyor. Bu kapsam <strong>2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı</strong> soruları ile cevap anahtarının bugün yayınlanması bekleniyor.</p><p>Sorular ve cevaplar <strong>ÖSYM’nin AİS sayfasında</strong> olacak. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, diğer kişiler sadece yüzde 10’luk kısmına ulaşabilecek.</p>

CEVAP ANAHTARI

Sorular ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı ancak ÖSYM genellikle sınavla aynı gün ya da ertesi gün soruları ve cevapları erişime açıyor. Bu kapsam 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soruları ile cevap anahtarının bugün yayınlanması bekleniyor.

Sorular ve cevaplar ÖSYM’nin AİS sayfasında olacak. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, diğer kişiler sadece yüzde 10’luk kısmına ulaşabilecek.

<p><strong>ÖSYM ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?</strong></p><p>ÖSYM’nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre <strong>ALES sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde erişime açılacak.</strong></p>

ÖSYM ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM’nin 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde erişime açılacak.

<p><strong>ALES Temel Soru Kitapçığı</strong> ile <strong>Cevap Anahtarı</strong> ÖSYM'nin <em>https://ais.osym.gov.tr</em> internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.<br></p>

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.

<p><em>ALES'in geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi. ALES'e giren adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar ALES puanını kullanabiliyor.</em><br></p>

ALES'in geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi. ALES'e giren adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar ALES puanını kullanabiliyor.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler