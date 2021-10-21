Ally Samatta'dan Fenerbahçe itirafı

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2021 Perşembe, 18:35
<p>Fenerbahçe'den sezon başında Antwerp'e kiralanan Ally Samatta, Belçika'da röportaj verdi ve İngiltere'de yaşadıklarını, İstanbul'a geçiş sürecini anlattı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe'den sezon başında Antwerp'e kiralanan Ally Samatta, Belçika'da röportaj verdi ve İngiltere'de yaşadıklarını, İstanbul'a geçiş sürecini anlattı. 

<p>Samatta'nın açıklamaları şu şekilde:</p><p>Aston Villa'ya gittiğim için bir pişmanlığım yok. Beni zaman makinesine koysanız ve, 'Ayrıldıktan 2 ay sonra korona patlayacak, 3 ay oturmak zorunda kalacaksın' deseniz yine de aynı tercihi yapardım. Burada Premier Lig'den bahsediyoruz.</p>

Samatta'nın açıklamaları şu şekilde:

Aston Villa'ya gittiğim için bir pişmanlığım yok. Beni zaman makinesine koysanız ve, 'Ayrıldıktan 2 ay sonra korona patlayacak, 3 ay oturmak zorunda kalacaksın' deseniz yine de aynı tercihi yapardım. Burada Premier Lig'den bahsediyoruz.

<p>Açıkçası Fenerbahçe'ye gittiğimde Aston Villa'dan ayrılmak istemiyordum. Takımda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ancak kısa sürede çok şey değişti. Yeni bir sportif direktör, yeni bir yönetim... Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediler ve burada benim yerim yoktu. Kalabilir miydim? Evet, takımda kalabilirdim ancak hiçbir şeyi zorlamak istedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez.</p>

Açıkçası Fenerbahçe'ye gittiğimde Aston Villa'dan ayrılmak istemiyordum. Takımda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ancak kısa sürede çok şey değişti. Yeni bir sportif direktör, yeni bir yönetim... Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediler ve burada benim yerim yoktu. Kalabilir miydim? Evet, takımda kalabilirdim ancak hiçbir şeyi zorlamak istedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez.

<p>Aston Villa'dan ayrılmak acı vericiydi ancak karar vermek zorundaydım. Karşıma birden Fenerbahçe çıktı. Büyük bir takım, büyük taraftarları var ve dünyanın her yerinde tanınıyor.<br></p>

Aston Villa'dan ayrılmak acı vericiydi ancak karar vermek zorundaydım. Karşıma birden Fenerbahçe çıktı. Büyük bir takım, büyük taraftarları var ve dünyanın her yerinde tanınıyor.

<p>Gelecekte tekrar Premier Lig'de oynamak isterim ancak şu anda kendimi tamamen Antwerp'e odaklamış durumdayız. Yüzde 100, hatta daha fazla. Gelecekle ilgili fazla konuşmak istemiyorum, ne olacağını bilemezsiniz. Ne gelecekse, ona hazırım.<br></p>

Gelecekte tekrar Premier Lig'de oynamak isterim ancak şu anda kendimi tamamen Antwerp'e odaklamış durumdayız. Yüzde 100, hatta daha fazla. Gelecekle ilgili fazla konuşmak istemiyorum, ne olacağını bilemezsiniz. Ne gelecekse, ona hazırım.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler