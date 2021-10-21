Ally Samatta'dan Fenerbahçe itirafı

Açıkçası Fenerbahçe'ye gittiğimde Aston Villa'dan ayrılmak istemiyordum. Takımda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ancak kısa sürede çok şey değişti. Yeni bir sportif direktör, yeni bir yönetim... Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediler ve burada benim yerim yoktu. Kalabilir miydim? Evet, takımda kalabilirdim ancak hiçbir şeyi zorlamak istedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez.