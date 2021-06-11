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AFP'den gelen son dakika bilgisine göre, Almanya, çoğu ülke için virüs seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını duyurdu. Son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak kabul edilmeyecek. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak.