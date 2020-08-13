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Alpay Celep, “Saat 05.30'da kalkıyoruz, bamyayı topluyoruz. 3 saat falan sürüyor toplamamız. Çünkü sabahları çok çiğ oluyor. Onun için üzerimiz böyle yaş oluyor. Bamyayı topluyoruz, götürüp eve seriyoruz onu, kuruyor. Diziyoruz elimizle. Tek tek topluyoruz böyle. Çiçekleri ertesi gün sabahtan döküyoruz. Onları döktükten sonra askılara asıyoruz kurutmak için. Bamyanın zorluğu çok. Bamyanın kilosu biz burada 140 liraya veriyoruz, 130 liraya veriyoruz. Altınla eş değer. Taşova’da bunun pazarı var. Her perşembe bunu götürüp satabiliyorsun. Çeyrek gibi bozdurabiliyorsun bunu. Bu bamya Taşova’da yetişiyor. Çiçek bamyası Taşova’ya özgüdür” diye konuştu.