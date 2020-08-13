Türkiye’de
bamya satışında önemli bir yere sahip olan Taşova’da çiçek bamyasının hasat
işlemi tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye bağlı Alpaslan köyünde yaşayan Alpay Celep
her sabah ailesiyle birlikte gün ağarmadan bamya tarlasına gelerek 3 saatlik
toplama çalışmasının ardından bamyaları kuruması için evine götürüyor.
Alpay Celep, “Saat 05.30'da kalkıyoruz, bamyayı topluyoruz.
3 saat falan sürüyor toplamamız. Çünkü sabahları çok çiğ oluyor. Onun için
üzerimiz böyle yaş oluyor. Bamyayı topluyoruz, götürüp eve seriyoruz onu,
kuruyor. Diziyoruz elimizle. Tek tek topluyoruz böyle. Çiçekleri ertesi gün
sabahtan döküyoruz. Onları döktükten sonra askılara asıyoruz kurutmak için.
Bamyanın zorluğu çok. Bamyanın kilosu biz burada 140 liraya veriyoruz, 130
liraya veriyoruz. Altınla eş değer. Taşova’da bunun pazarı var. Her perşembe
bunu götürüp satabiliyorsun. Çeyrek gibi bozdurabiliyorsun bunu. Bu bamya
Taşova’da yetişiyor. Çiçek bamyası Taşova’ya özgüdür” diye konuştu.
Bamyaları topladıktan sonra evinin önüne gelerek toplanan
bamyaları tek tek dizen Celep, "Bamyayı toplayıp geldikten sonra,
bamyamızı seriyoruz. 1-2 saat sonra dizmeye başlıyoruz. Dizdikten sonra,
bunları güzelce gölgeye seriyoruz, üstünü örtüyoruz 2 gün sonra da ertesi günde
çiçeklerini dökmeye başlıyoruz. Bamyanın zorluğu çok. Kolay bir iş değil.
Parmaklarımız da deliniyor yani" şeklinde konuştu.
Bamyaların çiçek dökme işlemleri bittikten sonra bamyaları
kurutmak için askıya asan Celep, “Önceden bunu, bamyanın altmış dizini ‘1
çeyrek altın’ alıyordu. Şimdi ‘yarım gram’ altın bu kadar ucuz olduğu için,
gram altın alıyor yani altmış dizine. Ama şimdi bamya para etmiyor yani. 140
lira 130 lira. Emeği çok. Toplayacaksın tek tek, dizeceksin tek tek, tek tek
dökeceksin, buralara asıyorsun cereklere, 10-15 günde kuruyor bunlar. Ondan
sonra topluyorsun” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı
- Cemil Bayık öldü mü? sorusuna böyle cevap verdi
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın