Ampute Ligi maçında yumruklar havada uçuştu
Maçın ikinci yarısında bir pozisyon sonrasında oyuncular arasında çıkan tartışmaya kulübeden ve saha dışından da müdahale olunca ortalık bir anda karıştı. Kulübede bulunan Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Alper Er, bazı engelli oyuncuları darp edince kavga büyüdü. Bazı engelli oyuncular yerde yatarken tekmelere maruz kaldı.
İZLEYİCİ DE KAVGA ETTİ
Maçın hakemleri ve diğer oyuncuların araya girmesiyle saha içerisindeki kavga yatıştırılmaya çalışılırken bu kez de maçı izlemeye gelenler arasında kavga çıktı. Yumrukların, şişelerin havada uçuştuğu kavgayı, polisler müdahale ederek sonlandırdı. Maç, hakem tarafından tatil edilirken Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncuları polis eşliğinde sahadan ayrıldı.
Bu sırada takım otobüsüne binen Konya ekibinin başkanı Alper Er'e, Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü oyuncusu Ömer Süzen, “Ben gaziyim, sen benim kılıma dokunamazsın. Seni kollamak için bacağımı verdim ben. Ben gaziyim" diyerek tepki gösterdi. Bazı oyuncular darp raporu alırken, Antalya ekibinden Turgut Altun'un ise boynunda ve vücudunun farklı yerlerinde çizikler olduğu görüldü.
Video Haberler
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
En Çok Okunan Haberler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- 32 milyon haneye kötü haber
- Ezgi Mola'dan ödül töreninde dikkat çeken konuşma