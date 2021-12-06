Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, tek aday girdiği genel kurulda güven tazeledi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 07:00

Trabzonspor Kulübü’nde dün yapılan olağan genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi. 3. kez bu göreve gelen Ağaoğlu, genel kurula katılan bin 354 üyeden bin 152’sinin oyunu aldı. Ahmet Ağaoğlu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.

"SÖZ VERİYORUM"

Ağaoğlu, “Yönetim kurulunda geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standarttı. Gelecek dönemde yapacağımız çalışmalar için bu standartlar minimum standartlar olacaktır. Gelecek dönemde artık her şeyin yeniden başladığı, yeni hedeflerin olduğu, neler başardığımızın hesabını yapmadan, neleri başaramadığımıza bakarak bu büyük camiayı layık olduğu noktaya getirmek için çalışmanın sözünü veriyorum. Trabzonspor’un hedefi sadece ve sadece şampiyonluk, sportif başarı değildir. Son yıllarda sportif, performans, ekonomik anlamda ciddi şekilde kan ve irtifa kaybeden Türk futbolu için tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz var. Dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak ve ben başkan olarak daha yeni başladık diyoruz. Yeni başladık” dedi.

KOUASSİ TRABZON’DA

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaştıklarını, hafta içinde şehre getirmeyi planladıklarını söyledi.