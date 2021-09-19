Anderson Talisca, Beşiktaş'taki günlerini unutamadığını söyledi

Beşiktaş’ın iki eski futbolcusu Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, yeni takımları Al Nassr'ı hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde taşıyor. Talisca ile Aboubakar Asya Şampiyonlar Ligi’nde son maçta da takımlarını birlikte sırtladı.