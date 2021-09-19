Anderson Talisca, Beşiktaş'taki günlerini unutamadığını söyledi
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlı günlerini anlattı. Beşiktaş'a gelişiyle ilgili olarak 27 yaşındaki oyuncu, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimde en başarılı Beşiktaş'ta oldum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" dedi.
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