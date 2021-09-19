Anderson Talisca, Beşiktaş'taki günlerini unutamadığını söyledi

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 08:54
<p>Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında kiralık oynayan ve 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı takım ile lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Türkiye'deki günlerini unutamıyor.&nbsp;</p>

Beşiktaş'ta 2016-18 sezonları arasında kiralık oynayan ve 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı takım ile lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Türkiye'deki günlerini unutamıyor. 

<p>Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlı günlerini anlattı. Beşiktaş'a gelişiyle ilgili olarak 27 yaşındaki oyuncu, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimde en başarılı Beşiktaş'ta oldum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" dedi.&nbsp;</p>

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlı günlerini anlattı. Beşiktaş'a gelişiyle ilgili olarak 27 yaşındaki oyuncu, "Benfica'da, Rui Vitoria'yla yaşadığım tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Kariyerimde en başarılı Beşiktaş'ta oldum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" dedi. 

<p>Beşiktaş günlerine duyduğu özlemi dile getiren Talisca, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.</p>

Beşiktaş günlerine duyduğu özlemi dile getiren Talisca, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

<p>Beşiktaş’ın iki eski futbolcusu Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, yeni takımları Al Nassr'ı hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde taşıyor. Talisca ile Aboubakar Asya Şampiyonlar Ligi’nde son maçta da takımlarını birlikte sırtladı.</p>

Beşiktaş’ın iki eski futbolcusu Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, yeni takımları Al Nassr'ı hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde taşıyor. Talisca ile Aboubakar Asya Şampiyonlar Ligi’nde son maçta da takımlarını birlikte sırtladı.

<p>Talisca’nın asisti Aboubakar’ın golü, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Tractor karşısında Al Nassr’a maçı kazandırdı. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından maçın adamı Aboubakar seçildi.</p>

Talisca’nın asisti Aboubakar’ın golü, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Tractor karşısında Al Nassr’a maçı kazandırdı. Asya Futbol Konfederasyonu tarafından maçın adamı Aboubakar seçildi.

<p>Dört maçta 5 gol, 2 asist Aboubakar bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta 3 gol kaydederken, Talisca da 4 maçta 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole direkt katkıda bulundu.</p>

Dört maçta 5 gol, 2 asist Aboubakar bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta 3 gol kaydederken, Talisca da 4 maçta 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole direkt katkıda bulundu.

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