Antalyaspor - Beşiktaş maçında Montero parladı

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 22:12
<p>Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı.</p>

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

<p>Siyah-beyazlılar 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 galip tamamladılar.</p>

Siyah-beyazlılar 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 galip tamamladılar.

<p>Maça Francisco Montero'nun istatistikleri damga vurdu.</p>

Maça Francisco Montero'nun istatistikleri damga vurdu.

<p>Montero maçta, sahipsiz top kapma (11), top uzaklaştırma (7) ve top kapmada (4) sahanın en iyisi; ikili mücadele kazanmada da (7) takımının en iyisi oldu.</p>

Montero maçta, sahipsiz top kapma (11), top uzaklaştırma (7) ve top kapmada (4) sahanın en iyisi; ikili mücadele kazanmada da (7) takımının en iyisi oldu.

<p>Başarılı stoper geçtiğimiz transfer sezonunda Atletico Madrid'ten bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.&nbsp;</p>

Başarılı stoper geçtiğimiz transfer sezonunda Atletico Madrid'ten bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olmuştu. 

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