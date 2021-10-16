Angela Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 12:18
<p>Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan, Huber Köşkü balkonunda Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı.<br></p>

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan, Huber Köşkü balkonunda Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı.

<p>Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye veda ziyareti gerçekleştiriyor.<br></p>

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye veda ziyareti gerçekleştiriyor.

<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.<br></p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

<p>Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.<br></p>

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.

<p><span style="color: #022032; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 17.9999px;" data-mce-style="font-size: 17.9999px;">Daha sonra ise baş başa görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.</span></span><br></p>

Daha sonra ise baş başa görüşmeye geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

<p>İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.</p>

İki liderin görüşmelerinin ardından kameraların karşısına çıkıp ortak açıklamada bulunması bekleniyor.

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