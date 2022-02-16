Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 08:42
Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından yapılan son anket, ilginç sonuçlarıyla dikkat çekti.

Anket, İstanbul seçmenin oy tercihlerini anlamak üzere, ocak ayının ilk iki haftasında 20 ilçede 4 bin 280 yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Sonuçlara göre İstanbul, Türkiye’den farklılaştı. Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da ciddi oranda oy kaybettiği görüldü. AKP’nin 2018’de 42,4 olan oy oranı yüzde 35,4’e kadar gerilemiş. Aynı dönemde CHP’nin oy oranı ise 26,7’den 36,2’ye yükselmiş.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

Aynı dönemde Türkiye genelinde yapılan araştırmada Cumhur ittifakı yüzde 53.7’den yüzde 45.8’e düşerek 7.9 puan kaybederken, ittifakın oy kaybı İstanbul’da daha fazla: 9.5 puan.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

TEAM'in açıklamasına göre İstanbul’da AKP 2018’den bu yana düzenli olarak oy kaybederken, CHP yükselişte. CHP, Türkiye genelinde oylarını yüzde 26.4’e, İstanbul’da ise yüzde 36.2’ye yükseltmiş.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

İSTANBUL’DA CUMHUR İTTİFAKI’NIN KAN KAYBI ARTIYOR

TEAM’ın anketinden çıkan sonuçlar İstanbul’un Türkiye’den farklılaştığını gösterdi. Sonuçlarla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: “Eskiden, Türkiye’nin her yerinden göç almış olan İstanbul’da seçmenler büyük ölçüde Türkiye genelindeki seçmenlerin eğilimlerine benzer bir fotoğraf verirdi. Bu değişmiş. İstanbul’da Cumhur İttifakının destek kaybı Türkiye’ye göre daha yüksek. Bir başka deyişle, geçmişte AK Parti’yi ve MHP’yi destekleyen seçmenlerin kanaatleri İstanbul’da Türkiye geneline göre daha yüksek oranlarda değişmiş.”

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

ERDOĞAN'IN KAYBI 9.1 PUAN

Erdoğan 2018 seçimlerinde Türkiye genelinde tüm seçmenlerin (geçersiz oy atan ve oy kullanmayanlar dahil) yüzde 44.4’ünün oyunu almıştı (İstanbul’da yüzde 43.3). Erdoğan’a destek yüzde 6.5 puan azalarak yüzde 37.9’a geriledi. İstanbul’da Erdoğan’ın kaybı yüzde 9.1 puan (yüzde 43.3’den yüzde 34.2’ye). AKP 2018 seçmeninin yüzde 78.6’sını, MHP ise yüzde 58.2’sini koruyabilmiş.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

Cumhur ittifakı İstanbul’da 2018 seçmeninin yüzde 22’sini kaybetmiş. İttifak işsiz, Kürt, daha az dindar, Üniversite mezunu ve öğrencisi, orta alt gelir grubu, daha Atatürkçü ve daha genç olan seçmenlerde daha fazla kayıp yaşıyor.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

İMAMOĞLU'NA DESTEK ARTTI

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran desteğini artırmış. Bugün 23 Haziran’daki gibi iki adayın öne çıktığı bir seçim olursa, İmamoğlu seçmenlerin yüzde 56.5’inin oyunu alıyor.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

Araştırmaya göre seçmenler bu dönemki İBB yönetimini, önceki yönetimden daha başarılı buluyor. Seçmenlerin yüzde 52.9’u bu dönem daha iyi derken, daha kötü diyenlerin oranı yüzde 23.5.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

Ankete göre İBB’nin projelerine seçmenin takdiri yüksek. Seçmenin İBB’ye takdirinde sosyal politika alanı öne çıkıyor. En beğenilen projeler arasında Anne-kart, yeni doğum paketi, halk ekmek, öğrenci desteği ve askıda fatura geliyor.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

Taksi tartışmasında İstanbullular büyük oranda İBB yönetimini haklı buluyor.

Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!

İstanbullular Kanal İstanbul projesine karşılar. yüzde 55.9 yapılmasını yanlış buluyor. Yapılmasına destek verenlerin oranı yüzde 23.7.

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