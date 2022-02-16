Anket ortaya koydu: AKP, 4 yılda tam 9 puan kaybetti!
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından yapılan son anket, ilginç sonuçlarıyla dikkat çekti.
Anket, İstanbul seçmenin oy tercihlerini anlamak üzere, ocak ayının ilk iki haftasında 20 ilçede 4 bin 280 yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Sonuçlara göre İstanbul, Türkiye’den farklılaştı. Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da ciddi oranda oy kaybettiği görüldü. AKP’nin 2018’de 42,4 olan oy oranı yüzde 35,4’e kadar gerilemiş. Aynı dönemde CHP’nin oy oranı ise 26,7’den 36,2’ye yükselmiş.
İSTANBUL’DA CUMHUR İTTİFAKI’NIN KAN KAYBI ARTIYOR
TEAM’ın anketinden çıkan sonuçlar İstanbul’un Türkiye’den farklılaştığını gösterdi. Sonuçlarla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: “Eskiden, Türkiye’nin her yerinden göç almış olan İstanbul’da seçmenler büyük ölçüde Türkiye genelindeki seçmenlerin eğilimlerine benzer bir fotoğraf verirdi. Bu değişmiş. İstanbul’da Cumhur İttifakının destek kaybı Türkiye’ye göre daha yüksek. Bir başka deyişle, geçmişte AK Parti’yi ve MHP’yi destekleyen seçmenlerin kanaatleri İstanbul’da Türkiye geneline göre daha yüksek oranlarda değişmiş.”
ERDOĞAN'IN KAYBI 9.1 PUAN
Erdoğan 2018 seçimlerinde Türkiye genelinde tüm seçmenlerin (geçersiz oy atan ve oy kullanmayanlar dahil) yüzde 44.4’ünün oyunu almıştı (İstanbul’da yüzde 43.3). Erdoğan’a destek yüzde 6.5 puan azalarak yüzde 37.9’a geriledi. İstanbul’da Erdoğan’ın kaybı yüzde 9.1 puan (yüzde 43.3’den yüzde 34.2’ye). AKP 2018 seçmeninin yüzde 78.6’sını, MHP ise yüzde 58.2’sini koruyabilmiş.
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