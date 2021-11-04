Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber: Acilen geri dönmeli

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 11:31
<p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İYİ Parti hakkında yaptığı analizi sosyal medya hesabından paylaştı. <em><strong>“Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek”</strong></em> diyen Özkiraz, <em><strong>“Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” </strong></em>ifadelerini kullandı.</span></span></span></p>

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İYİ Parti hakkında yaptığı analizi sosyal medya hesabından paylaştı. “Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek” diyen Özkiraz, “Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” ifadelerini kullandı.

<p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, sosyal medya hesabından İYİ Parti’ye yönelik analizlerini paylaştı. İYİ Parti’nin <em><strong>“son 2-3 aydır durgunluk döneminde”</strong></em> olduğunu söyleyen Özkiraz, <em><strong>“Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek”</strong></em> ifadelerini kullandı.</span></span></span></p>

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, sosyal medya hesabından İYİ Parti’ye yönelik analizlerini paylaştı. İYİ Parti’nin “son 2-3 aydır durgunluk döneminde” olduğunu söyleyen Özkiraz, “Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek” ifadelerini kullandı.

<h3><strong>“<span data-mce-style="font-style: normal;">İNŞA EDİLEN GÜVEN KIRILIYOR”</span></strong><br></h3><p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="color: #000000;">“<span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="font-style: normal;" data-mce-style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;" data-mce-style="font-weight: normal;">Dindar seçmene hitap etme çabasının tabanda yanlış anlaşıldığını ifade eden Özkiraz, İYİ Parti’nin ‘AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladığını’ öne sürdü.</span></span></span></span></span></p>

İNŞA EDİLEN GÜVEN KIRILIYOR”

Dindar seçmene hitap etme çabasının tabanda yanlış anlaşıldığını ifade eden Özkiraz, İYİ Parti’nin ‘AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladığını’ öne sürdü.

<p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="color: #000000;"><em><strong>“</strong></em><span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="font-style: normal;" data-mce-style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;" data-mce-style="font-weight: normal;"><em><strong>Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli”</strong></em> diyen Özkiraz’ın açıklamaları şöyle:</span></span></span></span></span></p><p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="color: #000000;">“<span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><span style="font-style: normal;" data-mce-style="font-style: normal;"><span style="font-weight: normal;" data-mce-style="font-weight: normal;">Merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşaa edilen güven (AKP ile ile iş tutmaz algısı) kırılıyor. İYİ Parti AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı.”</span></span></span></span></span></p>

Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” diyen Özkiraz’ın açıklamaları şöyle:

Merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşaa edilen güven (AKP ile ile iş tutmaz algısı) kırılıyor. İYİ Parti AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı.”

<p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="color: #000000;">“<span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">O söylem Erdoğan'a kazandıran değil, Erdoğan'ın merkezden, MHP'nin de laiklikten uzaklaşmasına sebep olan söylemdi ve aslında İYİ Parti’ye ihtiyaç duyulmasına sebep olan buydu.”</span></span></span></p>

O söylem Erdoğan'a kazandıran değil, Erdoğan'ın merkezden, MHP'nin de laiklikten uzaklaşmasına sebep olan söylemdi ve aslında İYİ Parti’ye ihtiyaç duyulmasına sebep olan buydu.”

<p style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;" data-mce-style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2;"><span style="color: #000000;">“<span style="font-family: sans-serif;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">İYİ Parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi iyi parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren ‘rakibin konfor alanına girmeme’ akılcılığından uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli... ”</span></span></span></p>

İYİ Parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi iyi parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren ‘rakibin konfor alanına girmeme’ akılcılığından uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli... ”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler