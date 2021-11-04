Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber: Acilen geri dönmeli
“Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli” diyen Özkiraz’ın açıklamaları şöyle:
“Merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşaa edilen güven (AKP ile ile iş tutmaz algısı) kırılıyor. İYİ Parti AKP'nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı.”
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