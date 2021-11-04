Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber: Acilen geri dönmeli

“İYİ Parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi. Şimdi iyi parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren ‘rakibin konfor alanına girmeme’ akılcılığından uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İYİ Parti geri dönmeli... ”