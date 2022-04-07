"Annenin Sırrıdır Çocuk" ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 11:14
<p><em>NTC Medya</em> yapımı <strong>"Annenin Sırrıdır Çocuk"</strong> isimli televizyon dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle birlikte beğeni topladı.<br></p>

NTC Medya yapımı "Annenin Sırrıdır Çocuk" isimli televizyon dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle birlikte beğeni topladı.

<p><strong>"Annenin Sırrıdır Çocuk",</strong> <em>6 Nisan 2022 tarihinde</em> yayınlanan ilk bölümüyle dikkatlari üzerine çekti.<br></p>

"Annenin Sırrıdır Çocuk", 6 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle dikkatlari üzerine çekti.

<p>Yönetmenliğini <strong>Müge Uğurlar'ın</strong> üstlendiği dizinin senaryosunu<strong> Makbule Kosif</strong> kaleme aldı.<br></p>

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme aldı.

<p>Dizinin oyuncu kadrosunda ise,&nbsp;<br></p>

Dizinin oyuncu kadrosunda ise, 

<p><strong><em>İrem Helvacıoğlu,</em></strong><br></p>

İrem Helvacıoğlu,

<p><strong><em>Engin Öztürk,&nbsp;</em></strong><br></p>

Engin Öztürk, 

<p>"Bir Zamanlar Çukurova"da canlandırdığı 'Saniye' karakteriyle gönüllerde taht kuran <em><strong>Selin Yeninci</strong></em> ve<br></p>

"Bir Zamanlar Çukurova"da canlandırdığı 'Saniye' karakteriyle gönüllerde taht kuran Selin Yeninci ve

<p><strong><em>Olgun Toker bulunuyor.</em></strong><br></p>

Olgun Toker bulunuyor.

<p><strong>"Annenin Sırrıdır Çocuk"</strong> dizisinde iki anne adayının, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmeleri anlatıyor.</p>

"Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde iki anne adayının, üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmeleri anlatıyor.

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