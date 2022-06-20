Antalya'nın Dipsiz Gölü: Gülbahar

Gölün bulunduğu alana normal araçla çıkmanın mümkün olmadığını kaydeden Gülşen, 4x4 arazi tipi araç olması gerektiğini belirterek, "İlk defa gittik. 3 arkadaş çadır kurup kamp yaptık. Muhteşem bir güzelliğe sahip" dedi.

ŞEHİT ÇEŞMESİ BESLİYOR

Büyüklüğü 1 kapalı spor salonu kadar olan gölün yer aldığı bölgede telefon çekmediğini anlatan Gülşen, "Pek fazla bilinmeyen bir göl. Göl yuvarlak biçimde olup akıntılı. Az da olsa sazlık bölümü olup suyu içilebilir.