Antrenörlük hayali için 53 yaşında lise diploması aldı

"Şu an aktif olarak Ergani Makam Spor'da devam ediyorum. 2 yıl Diyarbekirspor'da oynadım, transfer oldum. Futbol hayallerimi gerçekleştirdim şimdi de antrenörlük belgesi almak istiyorum. Bana sürekli dediler ki; lise diploman yok. Maçlarımı tamamladıktan sonra lise diplomasını sorun ettiler. Açık öğretimden lise diplomamı da aldım. Artık bir sorun kalmadı. Antrenör olmak istiyorum. Eğer antrenör olursam da Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak istiyorum. 6 yaşından bu yanadır sarı-lacivert renklerle büyüdüm.

Koyu bir Fenerbahçeliyim, hayallerimden biri de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak. İnşallah da alırım. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile de tanışmak isterim. Hayallerime kavuştuktan sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda maddiyatı düşünmeden hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.

