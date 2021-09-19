Antrenörlük hayali için 53 yaşında lise diploması aldı
Diyarbakırlı 53 yaşındaki Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü. Antrenör olmak için de resmi maçlarını tamamlayan Ay, gerekli lise diplomasını açık öğretimde okuyarak aldı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tanışmak istediğini belirterek "Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda hizmet etmek istiyorum" dedi.
Sur ilçesinde doğup büyüyen ve 6 yaşından bu yana koyu Fenerbahçeli olan Azize Ay, 39 yıllık futbol hayalini 4 yıl önce profesyonelliğe dönüştürdü.
Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı'nda 2 yıl ter döken Ay, daha sonra Ergani Makam Spor'a transfer oldu. Burada da birçok maçta ter döken Ay, antrenör olmak için başvuru yaptı fakat lise diploması olmadığı için kabul edilmedi. Ortaokul diplomasını açık öğretimden alan Ay, 3 yıl önce kayıt yaptırdığı liseden de bu yıl mezun oldu. Antrenörlük hayaline kavuşmak için büyük çaba sarf eden Ay, evinin yanındaki halı sahada düzenli antrenman yapıyor.
"Şu an aktif olarak Ergani Makam Spor'da devam ediyorum. 2 yıl Diyarbekirspor'da oynadım, transfer oldum. Futbol hayallerimi gerçekleştirdim şimdi de antrenörlük belgesi almak istiyorum. Bana sürekli dediler ki; lise diploman yok. Maçlarımı tamamladıktan sonra lise diplomasını sorun ettiler. Açık öğretimden lise diplomamı da aldım. Artık bir sorun kalmadı. Antrenör olmak istiyorum. Eğer antrenör olursam da Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak istiyorum. 6 yaşından bu yanadır sarı-lacivert renklerle büyüdüm.
Koyu bir Fenerbahçeliyim, hayallerimden biri de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda görev almak. İnşallah da alırım. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ile de tanışmak isterim. Hayallerime kavuştuktan sonra Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda maddiyatı düşünmeden hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı
- TRT'den Rıdvan Dilmen çıkışı!
- Alan dolmayınca belediye çalışanları seferber oldu
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- AKP'den dikkat çeken 'Altındağ' adımı
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarılar
- Adıyaman’da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi