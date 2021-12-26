Artık iPhone'larda olmayacak!

Buna göre Apple fiziksel SIM kartı yuvası yerine 2 adet eSIM yuvası kullanacak. Böylelikle ilk kez eSIM teknololojisi bir akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulmuş olacak.

Sızdırılan bir başka sızıntıya göre ise yeni cihazlarda 3nm işlemciler ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak.