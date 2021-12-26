Artık iPhone'larda olmayacak!

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2021 Pazar, 17:22
Artık iPhone'larda olmayacak!

Teknoloji devi Apple, her yeni iPhone modeli ile akıllı telefon sektöründe büyük değişimler yaratmaya devam ediyor.

Artık iPhone'larda olmayacak!

2023'te piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 15 modellerinin özellikleri şimdiden merak ediliyor.

ABD'li şirketin sıra dışı bir karara imza attığı görüldü. 

BlogDoiPhone'un haberine göre Apple, iPhone 15 Pro modelinde herkesi şaşırtacak. Cep telefonlarının en önemli özelliğini tarihe gömecek. 

Artık iPhone'larda olmayacak!

Buna göre Apple fiziksel SIM kartı yuvası yerine 2 adet eSIM yuvası kullanacak. Böylelikle ilk kez eSIM teknololojisi bir akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulmuş olacak. 

Sızdırılan bir başka sızıntıya göre ise yeni cihazlarda 3nm işlemciler ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak.


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