Apple ürünleri yeniden satışa çıktı: İşte zamlı fiyatlar

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 09:30
<p>Dolar/TL kurundaki artış piyasaları hareketlendirirken Türkiye'deki satışlarını durduran Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu. iPhone 13’lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı.<br></p>

Dolar/TL kurundaki artış piyasaları hareketlendirirken Türkiye'deki satışlarını durduran Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu. iPhone 13’lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı.

<p>Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13'E, 3 bin TL’lik zam geldi. Fiyatı ise 14.999 TL’ye yükseldi.<br></p>

Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13'E, 3 bin TL’lik zam geldi. Fiyatı ise 14.999 TL’ye yükseldi.

<p>iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi.&nbsp;<br></p>

iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi. 

<p><strong>ZAMLI IPHONE FİYATLARI</strong></p><p><strong>iPhone 13</strong></p><p>iPhone 13 128 GB: 14.999 TL</p><p>iPhone 13 256 GB: 16.199 TL</p><p>iPhone 13 512 GB: 18.599 TL</p><p><strong>iPhone 13 mini</strong></p><p>iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL</p><p>iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL</p><p>iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL</p>

ZAMLI IPHONE FİYATLARI

iPhone 13

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL

<p><strong>iPhone 13 Pro</strong></p><p>iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL</p><p>iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL</p><p>iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL</p><p>iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL</p>

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL

<p><strong>iPhone 13 Pro Max</strong></p><p>iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL</p><p>iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL</p><p>iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL</p><p>iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL</p>

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL


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