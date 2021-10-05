Apple'ın 'ucuz iPhone' olarak bilinen iPhone SE 3'ünün görüntüleri sızdı
Teknoloji devi Apple'ın her yıl piyasaya sürdüğü iPhone telefonlarının dünya genelinde milyonlarca alıcısı bulunuyor.
Ancak iPhone telefonlar her bütçeye uygun değil. Apple Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPhone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı.
Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar ise gelmeye başladı.
Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak.
Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.
Ekran konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Kimine göre Apple yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre ise OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut.
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