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"Birçok kez haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ben birileri bir şey söyleyecek, yapacak diye hayatımdan kısmam. Fatih Hoca'nın da dediği bir şey var; Galatasaray futbolcusu iyi giyinir, iyi saat takar, iyi yerde yemek yer, bekarsa en güzel hanımefendiyle gezer, beraber olur. Bir oyuncu yapmak istediklerini etraftakiler istemiyor diye etkilenmemeli. Ben bir şey yapıyorsam, doğruysa yaparım. Algıya yenik düşmek onların fikri, hikayesi. Haksızlıktan önce bu konularla ilgili benim bilmediğim, onların çok iyi bildiği bir konu vardı bu mücadelede, fesatlık. Bilmediğim bir duygu. Ben hep yanımdaki de iyi olsun istedim. Benim tabağımda bir şey varsa, onda neden şu var demem. Benim bir arabam varsa, ondaki neden daha iyi demem. Ben kendim kontrata imza atarım, takım arkadaşımın kontratına bakmam. Geçen sene oynadığım ücret ortadaydı. Takım arkadaşlarım benim kadar kariyerli, benden daha az kariyerliler ne rakamlara oynuyordu. Ben hiç ona bakmam. Helali hoş olsun da. Ben öyle bakarım."