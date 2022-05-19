Ardı arkası kesilmiyor... Zamlara yenileri eklendi!

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:52
<p>Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor. Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar dikkat çekerken yeni fiyat artışları da sürüyor.</p>

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor. Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar dikkat çekerken yeni fiyat artışları da sürüyor.

<p>Yurttaşlar yeni güne de zamlarla başladı. Geçen gün litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.</p> <p>Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.</p>

Yurttaşlar yeni güne de zamlarla başladı. Geçen gün litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.

<p><strong>BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM</strong></p> <p>Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği açıklandı. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 149, 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.</p> <p>35 cl'lik şişe, fiyat artışından önce 129 liraydı. </p>

BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği açıklandı. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 149, 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.

35 cl'lik şişe, fiyat artışından önce 129 liraydı. 

<p><strong>MUTFAK TÜPÜNE ZAM</strong></p> <p>LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte geçen günlerde mutfak tüpüne 10 lira zam yapıldı. 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul'da 301 TL'den 311 TL'ye çıktı. Bir yılda mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 geldi.</p> <p>5 Nisan'da 316 lira olan büyük tüpe 6 mayısta 15 lira indirim yapılmıştı. LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte 10 lira zam yapıldı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58.5 TL iken bugün 60.5 TL'ye yükseldi.</p>

MUTFAK TÜPÜNE ZAM

LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte geçen günlerde mutfak tüpüne 10 lira zam yapıldı. 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul'da 301 TL'den 311 TL'ye çıktı. Bir yılda mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 geldi.

5 Nisan'da 316 lira olan büyük tüpe 6 mayısta 15 lira indirim yapılmıştı. LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte 10 lira zam yapıldı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58.5 TL iken bugün 60.5 TL'ye yükseldi.

<p><strong>İSPARK ÜCRETLERİNDE FİYAT ARTIŞI</strong></p> <p>İBB Meclisi’nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İBB şirketi İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam geldi. </p>

İSPARK ÜCRETLERİNDE FİYAT ARTIŞI

İBB Meclisi’nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İBB şirketi İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam geldi. 

<p>Son olarak bugün bulaşık yıkama ürünlerine de zam geldi. 50 kapsüllü ürün 88.73 TL iken yüzde 38.51 ile 122,90 TL'den satılmaya başlandı. 45 tabletli ürün ise 72 TL iken yüzde 38.74 oranında zamla 99.90 TL'ye çıkıldı. 35'li tablet ise 54.90 TL'ken yüzde 46.53 zamla 80.45 liradan satılıyor.</p>

Son olarak bugün bulaşık yıkama ürünlerine de zam geldi. 50 kapsüllü ürün 88.73 TL iken yüzde 38.51 ile 122,90 TL'den satılmaya başlandı. 45 tabletli ürün ise 72 TL iken yüzde 38.74 oranında zamla 99.90 TL'ye çıkıldı. 35'li tablet ise 54.90 TL'ken yüzde 46.53 zamla 80.45 liradan satılıyor.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler