Ardı arkası kesilmiyor... Zamlara yenileri eklendi!

BİR ALKOL GRUBUNA DAHA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği açıklandı. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 149, 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.

35 cl'lik şişe, fiyat artışından önce 129 liraydı.