"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?"
(Toplam Seçmen Üzerinden)
Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 46.6. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 37.5 iken kararsız/sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9.
23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün aynı adaylarla yeniden yapılsa ve İstanbul’da oy kullanma hakkınız olsa tercihiniz ne olur?
Söz konusu durumda Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 51,0, Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4’tür. Kararsız olanların oranı yüzde 7,4 iken oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 7,2’dir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nu bir siyasetçi olarak başarılı buluyor musunuz?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir siyasetçi olarak başarılı bulanların oranı yüzde 50,2, başarısız bulanların oranı yüzde 35,8 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 14,0’dır.
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