<p>AREA Araştırma, Haziran ayı anket sonuçlarını paylaştı.&nbsp; Türkiye’nin yönetim sisteminin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olmasını belirtenlerin oranı yüzde 37.5 iken kararsız/sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9. çıktı. </p><p><strong>İşte dikkat çeken sonuçlar...</strong><br></p>
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AREA Araştırma, Haziran ayı anket sonuçlarını paylaştı.  Türkiye’nin yönetim sisteminin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olmasını belirtenlerin oranı yüzde 37.5 iken kararsız/sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9. çıktı.

İşte dikkat çeken sonuçlar...

<p><strong>Kararsız/sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında;</strong>&nbsp;Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 55,4. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 44,6. çıktı.<br></p>
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Kararsız/sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 55,4. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 44,6. çıktı.

<p><strong>"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?"</strong></p><p><strong>(Toplam Seçmen Üzerinden)</strong></p><p>Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 46.6. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 37.5 iken kararsız/sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9.</p>
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"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?"

(Toplam Seçmen Üzerinden)

Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 46.6. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 37.5 iken kararsız/sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9.

<p><strong>"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?"&nbsp;</strong></p><p>“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” başarısız görülmektedir. Başarılı bulanların oranı yüzde 43.1, başarısız bulanların oranı yüzde 49.8 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 7.1.</p>
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"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?" 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” başarısız görülmektedir. Başarılı bulanların oranı yüzde 43.1, başarısız bulanların oranı yüzde 49.8 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 7.1.

<p><strong>"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?"&nbsp;</strong></p><p>Hükümetin ‘Ekonomi Politikası’ başarısız görülmektedir. Başarılı bulanların oranı yüzde 31.2, başarısız bulanların oranı yüzde 64.5 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 4.3.</p>
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"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" 

Hükümetin ‘Ekonomi Politikası’ başarısız görülmektedir. Başarılı bulanların oranı yüzde 31.2, başarısız bulanların oranı yüzde 64.5 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 4.3.

<p>Korona aşısı olduğunu&nbsp; belirtenlerin oranı yüzde 53,8,&nbsp; aşıyı olmayı düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 22,9, aşı olmada kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken, aşı olmayı düşünmediğini belirtenlerin oranı yüzde 14,8’dir.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Korona aşısı olduğunu  belirtenlerin oranı yüzde 53,8,  aşıyı olmayı düşündüğünü belirtenlerin oranı yüzde 22,9, aşı olmada kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken, aşı olmayı düşünmediğini belirtenlerin oranı yüzde 14,8’dir.

<p>'Kanal İstanbul'un yapılmasına taraftar olanların oranı yüzde 37,0, karşı olanların oranı yüzde 42,5 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 20,5’tir.</p>
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'Kanal İstanbul'un yapılmasına taraftar olanların oranı yüzde 37,0, karşı olanların oranı yüzde 42,5 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 20,5’tir.

<p><strong>23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün aynı adaylarla yeniden yapılsa ve İstanbul’da oy kullanma hakkınız olsa tercihiniz ne olur?&nbsp;</strong><br data-mce-bogus="1"></p><p>Söz&nbsp; konusu durumda Ekrem&nbsp; İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 51,0, Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4’tür. Kararsız olanların oranı yüzde 7,4 iken oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 7,2’dir.<br data-mce-bogus="1"></p>
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23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün aynı adaylarla yeniden yapılsa ve İstanbul’da oy kullanma hakkınız olsa tercihiniz ne olur? 

Söz  konusu durumda Ekrem  İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 51,0, Binali Yıldırım’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4’tür. Kararsız olanların oranı yüzde 7,4 iken oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 7,2’dir.

<p>23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün aynı adaylarla yeniden yapılsa İstanbul’da oy kullanma hakkınız olsa tercihiniz ne olur?&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bugün aynı adaylarla yeniden yapılsa İstanbul’da oy kullanma hakkınız olsa tercihiniz ne olur? 

<p><strong>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nu bir siyasetçi olarak başarılı buluyor musunuz?&nbsp;</strong><br data-mce-bogus="1"></p><p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir siyasetçi olarak başarılı bulanların oranı yüzde 50,2, başarısız bulanların oranı yüzde 35,8 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 14,0’dır.<br data-mce-bogus="1"></p>
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nu bir siyasetçi olarak başarılı buluyor musunuz? 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir siyasetçi olarak başarılı bulanların oranı yüzde 50,2, başarısız bulanların oranı yüzde 35,8 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 14,0’dır.

<p><strong>Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı bir siyasetçi olarak başarılı buluyor musunuz?</strong></p><p>Ankara Büyükşehir Belediye&nbsp; Başkanı Mansur Yavaş’ı bir&nbsp; siyasetçi olarak başarılı&nbsp; bulanların oranı yüzde 61,5,&nbsp; başarısız bulanların&nbsp; oranı&nbsp; yüzde 22,6 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 15,9’dur.</p>
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı bir siyasetçi olarak başarılı buluyor musunuz?

Ankara Büyükşehir Belediye  Başkanı Mansur Yavaş’ı bir  siyasetçi olarak başarılı  bulanların oranı yüzde 61,5,  başarısız bulanların  oranı  yüzde 22,6 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 15,9’dur.

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