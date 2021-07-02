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"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?"

(Toplam Seçmen Üzerinden)

Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 46.6. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 37.5 iken kararsız/sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15.9.