Arif Verimli, Müge Anlı'ya çok sert yüklendi: 'Benim için bir kıymeti yok'
Kırgınlık yaşadığı kişilerin olduğundan bahseden Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Ve Müge'nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum. Çıktım, gittim. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, hiç dinlemedi" dedi.
Verimli, "Peki burada daha çok kırgın olduğunuz kişi kim? Müge Anlı mı yoksa Şevki Bey mi?" sorusuna ise "Artık ikisinin de hiç kıymeti yok benim için. Müge Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatindeyim. O olaydan sonra hiç karşı karşıya gelmedik, mesajlaştık sadece. Müge Anlı beni sevseydi böyle yapmazdı" cevabını verdi.
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