Arif Verimli, Müge Anlı'ya çok sert yüklendi: 'Benim için bir kıymeti yok'

Verimli, "Peki burada daha çok kırgın olduğunuz kişi kim? Müge Anlı mı yoksa Şevki Bey mi?" sorusuna ise "Artık ikisinin de hiç kıymeti yok benim için. Müge Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatindeyim. O olaydan sonra hiç karşı karşıya gelmedik, mesajlaştık sadece. Müge Anlı beni sevseydi böyle yapmazdı" cevabını verdi.