<p>EURO 2020'ye büyük hayallerle giden ancak beklenenin çok altında performans gösteren Türkiye'nin futbolcuları transfer gündemine yoğunlaştı.&nbsp;</p>
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EURO 2020'ye büyük hayallerle giden ancak beklenenin çok altında performans gösteren Türkiye'nin futbolcuları transfer gündemine yoğunlaştı. 

<p>Grupa çıktığı 3 maçta da mağlup olmasına rağmen Türk futbolculara teklif yağıyor.&nbsp;</p>
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Grupa çıktığı 3 maçta da mağlup olmasına rağmen Türk futbolculara teklif yağıyor. 

<p>Bir transfer haberi de İngiliz basınından geldi.&nbsp;</p>
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Bir transfer haberi de İngiliz basınından geldi. 

<p>The Atletic'in haberine göre Arsenal, Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor.&nbsp;</p>
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The Atletic'in haberine göre Arsenal, Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor. 

<p>Haberde, Arsenal'in Mert Müldür'ün gelişimini yaklaşık olarak 1 yıldır takip ettiği kaydedildi. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izlemesinin ana nedenlerinden birisi ise çok yönlü bir oyuncu olması. Bilindiği üzere Mert Müldür'ün ana mevkisi sağ bek olmasına karşın hem sol bek hem de savunmada görev yapabiliyor.&nbsp;</p>
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Haberde, Arsenal'in Mert Müldür'ün gelişimini yaklaşık olarak 1 yıldır takip ettiği kaydedildi. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izlemesinin ana nedenlerinden birisi ise çok yönlü bir oyuncu olması. Bilindiği üzere Mert Müldür'ün ana mevkisi sağ bek olmasına karşın hem sol bek hem de savunmada görev yapabiliyor. 

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