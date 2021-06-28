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Haberde, Arsenal'in Mert Müldür'ün gelişimini yaklaşık olarak 1 yıldır takip ettiği kaydedildi. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izlemesinin ana nedenlerinden birisi ise çok yönlü bir oyuncu olması. Bilindiği üzere Mert Müldür'ün ana mevkisi sağ bek olmasına karşın hem sol bek hem de savunmada görev yapabiliyor.