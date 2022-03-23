Asansörde mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu

DHA
23 Mart 2022 Çarşamba, 11:21
<p>Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı.&nbsp;<br></p>

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe iddialara göre 45 dakikaya yakın mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı. 

<p>O anları hastanedekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x89atco?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x89atco?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

O anları hastanedekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

<p>Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi.&nbsp;<br></p>

Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. 

<p>Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı.&nbsp;<br></p>

Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. 

<p>Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.&nbsp;<br></p>

Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

<p>Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.<br></p>

Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.

<p>Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.<br></p>

Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

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