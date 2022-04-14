Asla kaçırmamanız gereken Ümit Ünal filmleri

9

9, 2002 Türkiye yapımı bir Ümit Ünal filmi. Türkiye'de 15 Kasım 2002'de gösterime girdi. Baştan sona dijital olarak çekilmiş ilk Türk filmi oldu.

9, İstanbul'da bir mahallede kimsesiz bir kızın öldürülmesi üzerine yapılan sorguyu konu alıyor. Film boyunca şüpheli 6 kişi polis kamerasına konuşuyor. Bunun dışında filmde yer alan görüntüler ise, karakterlerden birinin el kamerasıyla çekilenler. Filmin bu yapısı, dijital çekimi gerekli ve doğal kıldı. 21. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin "Ulusal Yarışma Bölümü"nde yarıştığı sırada sansürlenmek istendi, ancak tepkiler ve üst kurulun incelemesi sonucunda film işletme belgesi alarak sansürlenmedi.

Film, 75. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçildi. Dikkat çekmiş bir film olmasına rağmen, VCD veya DVD'si ya da film müzikleri albümü satışa sunulmadı.