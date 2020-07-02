<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Tuzla Marina'daki Aslan Park'ta 2 Bengal kaplanı dünyaya geldi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Tuzla Marina'daki Aslan Park'ta 2 Bengal kaplanı dünyaya geldi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Aslan Park'ta puma, leopar, aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, vaşak gibi 12 türden 30 canlı bulunuyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Aslan Park'ta puma, leopar, aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, vaşak gibi 12 türden 30 canlı bulunuyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Buradaki hayvanların bakım ve gözetimleri veteriner hekim ve profesyonel teknikerler tarafından gerçekleştiriliyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Buradaki hayvanların bakım ve gözetimleri veteriner hekim ve profesyonel teknikerler tarafından gerçekleştiriliyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">gerçekleştiriliyor.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Açıklamada bulunan Aslan Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, doğan iki Bengal kaplanıyla&nbsp;Aslan Park'ta 15. yavrunun dünyaya geldiğini söyledi. Aydın, "Şila" adlı anne kaplanın en son doğurduğu iki yavruyla bugüne kadar 9 yavru doğurduğu bilgisini verdi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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gerçekleştiriliyor.

Açıklamada bulunan Aslan Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, doğan iki Bengal kaplanıyla Aslan Park'ta 15. yavrunun dünyaya geldiğini söyledi. Aydın, "Şila" adlı anne kaplanın en son doğurduğu iki yavruyla bugüne kadar 9 yavru doğurduğu bilgisini verdi. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Aslan Park'ı, "Doğal yaşamda sayıları azalan canlıları koruma ve soy devamlılığını sağlama&nbsp;merkezi" olarak tarif eden Gökmen Aydın, yeni doğan kaplanların anneleriyle&nbsp;yaşadığını, yavruların babalarından ayrı tutulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu anlattı.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Aslan Park'ı, "Doğal yaşamda sayıları azalan canlıları koruma ve soy devamlılığını sağlama merkezi" olarak tarif eden Gökmen Aydın, yeni doğan kaplanların anneleriyle yaşadığını, yavruların babalarından ayrı tutulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu anlattı. 


<p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2B2B2B;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: AR-SA">Aydın, önce biberonla beslenen yavruların ilk altı ay genellikle süt ağırlıklı, altı aydan sonra da yavaş yavaş et ağırlıklı beslendiklerini ifade etti.&nbsp;</span><br></p>
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Aydın, önce biberonla beslenen yavruların ilk altı ay genellikle süt ağırlıklı, altı aydan sonra da yavaş yavaş et ağırlıklı beslendiklerini ifade etti. 

<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">&nbsp;Anneleri tarafından bakılıp emzirilen yavruların üçüncü aydan itibaren et yemeye başladıklarına değinen Aydın, diş ve pençelerinin ise daha erken büyüdüğü bilgisini verdi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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 Anneleri tarafından bakılıp emzirilen yavruların üçüncü aydan itibaren et yemeye başladıklarına değinen Aydın, diş ve pençelerinin ise daha erken büyüdüğü bilgisini verdi. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Bir anne kaplanın, yavrusuna en fazla iki yıl bakabildiğini anlatan Gökmen Aydın, şöyle konuştu:<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bir anne kaplanın, yavrusuna en fazla iki yıl bakabildiğini anlatan Gökmen Aydın, şöyle konuştu:


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">"İki yıldan sonra onu bulunduğu yerden kovuyor, doğada bu böyle. Burada biz o yaştan sonra hayvanı ya başka bir barınağa alıyor ya da başka bir hayvanat bahçesine gönderiyoruz. Buradaki amaç bu hayvanları çoğaltıp dünyaya yaymak, dünyadaki popülasyonu artırmak. Kaplanlar ya da aslanlar çeşitli nedenlerle&nbsp;doğada sayıları azalan canlılar. Bu nedenle bunları üretiyoruz. Hedefimizde ürettiğimiz canlıları kendi doğasındaki milli parklara bırakmak var. Günümüzde birçok canlı zaten ya koruma faaliyetleri kapsamında milli parkta ya da hayvanat bahçesi sayesinde özel koruma faaliyetleri altında korunuyor."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"İki yıldan sonra onu bulunduğu yerden kovuyor, doğada bu böyle. Burada biz o yaştan sonra hayvanı ya başka bir barınağa alıyor ya da başka bir hayvanat bahçesine gönderiyoruz. Buradaki amaç bu hayvanları çoğaltıp dünyaya yaymak, dünyadaki popülasyonu artırmak. Kaplanlar ya da aslanlar çeşitli nedenlerle doğada sayıları azalan canlılar. Bu nedenle bunları üretiyoruz. Hedefimizde ürettiğimiz canlıları kendi doğasındaki milli parklara bırakmak var. Günümüzde birçok canlı zaten ya koruma faaliyetleri kapsamında milli parkta ya da hayvanat bahçesi sayesinde özel koruma faaliyetleri altında korunuyor."


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Aydın, Bengal kaplanlarının temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ziyaret edilebileceğini bildirdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Aydın, Bengal kaplanlarının temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ziyaret edilebileceğini bildirdi.


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