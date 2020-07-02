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"İki yıldan sonra onu bulunduğu yerden kovuyor, doğada bu böyle.
Burada biz o yaştan sonra hayvanı ya başka bir barınağa alıyor ya da başka bir
hayvanat bahçesine gönderiyoruz. Buradaki amaç bu hayvanları çoğaltıp dünyaya
yaymak, dünyadaki popülasyonu artırmak. Kaplanlar ya da aslanlar çeşitli
nedenlerle doğada sayıları azalan canlılar. Bu nedenle bunları üretiyoruz.
Hedefimizde ürettiğimiz canlıları kendi doğasındaki milli parklara bırakmak
var. Günümüzde birçok canlı zaten ya koruma faaliyetleri kapsamında milli
parkta ya da hayvanat bahçesi sayesinde özel koruma faaliyetleri altında
korunuyor."
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