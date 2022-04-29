Astım hastalığının asla ihmal edilmemesi gereken belirtileri

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Astımda, hava yolu etrafındaki düz kaslar, alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak kasılıyor ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artıyor; bu durum hava yolunun daralmasına neden oluyor. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabiliyor.

Astım hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebiliyor. Bunun yanı sıra;

* Hava kalitesi düşük olan şehirlerde yaşayanlar

* Sigara içenler veya bulundukları ortamlarda sigara dumanına maruz kalanlar (pasif içiciler)

* Alerjisi olan kişiler

* Ailesinde astım hastası veya alerjik bireyler olan kişiler astım için risk altında görülüyor.