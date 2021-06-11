<p>Uzun yıllar Fear Factor ve Whipeout gibi programların sunuculuğunu yapan Asuman Krause, ekranlara geri dönüyor.<br></p>
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Uzun yıllar Fear Factor ve Whipeout gibi programların sunuculuğunu yapan Asuman Krause, ekranlara geri dönüyor.

<p>Asuman Krause, daha önce ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sunduğu Aileler Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacak.</p>
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Asuman Krause, daha önce ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sunduğu Aileler Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacak.

<p>360 TV ekranlarında yayınlanan ‘Aileler Yarışıyor’ programı, haziran ayı içerisinde ekranlara gelecek.<br></p>
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360 TV ekranlarında yayınlanan ‘Aileler Yarışıyor’ programı, haziran ayı içerisinde ekranlara gelecek.

<p>Medyaradar'ın aktardığına göre; Asuman Krause’nin sunacağı yarışma, hafta içi her akşam yayınlanacak.<br></p>
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Medyaradar'ın aktardığına göre; Asuman Krause’nin sunacağı yarışma, hafta içi her akşam yayınlanacak.

<p><strong>ASUMAN KRAUSE KİMDİR?</strong></p><p>1 Mart 1976’da Almaya’nın Berlin kentinde doğan Asuman Krause’nin annesi Adapazarlı Çerkes, babası ise Alman kökenlidir.&nbsp;</p>
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ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976’da Almaya’nın Berlin kentinde doğan Asuman Krause’nin annesi Adapazarlı Çerkes, babası ise Alman kökenlidir. 

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