Asya ülkeleri 'koronavirüs hapı' için yarışıyor!
Küresel koronavirüs salgınına karşı aşı tedarikinde diğer ülkelerden geri kaldığı yönünde eleştiriler alan Asya ülkeleri, Amerikalı ilaç şirketi Merck tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen hap için adeta sıraya girdi.
Kullanımı henüz resmi olarak onaylanmayan hap için şimdiden sekiz Asya ülkesinin anlaşma imzaladığı açıklandı.
VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR
Avustralya Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Sanjaya Senanayake'ye göre, kamuoyunda 'Molnupiravir' adıyla bilinen koronavirüs hapı, bağışıklık sisteminin hızlı bir şekilde yanıt geliştirmesini sağlayan aşıların aksine, virüsün vücutta çoğalmasını engelliyor.
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