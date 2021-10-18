Asya ülkeleri 'koronavirüs hapı' için yarışıyor!

Küresel koronavirüs salgınına karşı aşı tedarikinde diğer ülkelerden geri kaldığı yönünde eleştiriler alan Asya ülkeleri, Amerikalı ilaç şirketi Merck tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen hap için adeta sıraya girdi.

Kullanımı henüz resmi olarak onaylanmayan hap için şimdiden sekiz Asya ülkesinin anlaşma imzaladığı açıklandı.

