Asya ülkeleri 'koronavirüs hapı' için yarışıyor!

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:49
<p>Küresel koronavirüs salgınına karşı aşı tedarikinde diğer ülkelerden geri kaldığı yönünde eleştiriler alan Asya ülkeleri, Amerikalı ilaç şirketi <strong>Merck</strong> tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen hap için adeta sıraya girdi.</p><p>Kullanımı henüz resmi olarak onaylanmayan hap için şimdiden sekiz Asya ülkesinin anlaşma imzaladığı açıklandı.<br></p>

Küresel koronavirüs salgınına karşı aşı tedarikinde diğer ülkelerden geri kaldığı yönünde eleştiriler alan Asya ülkeleri, Amerikalı ilaç şirketi Merck tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen hap için adeta sıraya girdi.

Kullanımı henüz resmi olarak onaylanmayan hap için şimdiden sekiz Asya ülkesinin anlaşma imzaladığı açıklandı.

<p>CNN'de yer alan habere göre zengin ülkeler, aşırı miktarda koronavirüs aşısı alarak düşük gelirli ülkeleri zor durumda bırakırken Asya ülkeleri, <strong>'koronavirüs hapı'</strong> konusunda da aynı hataya düşmemek amacıyla ellerini çabuk tutuyor.&nbsp;<br></p>

CNN'de yer alan habere göre zengin ülkeler, aşırı miktarda koronavirüs aşısı alarak düşük gelirli ülkeleri zor durumda bırakırken Asya ülkeleri, 'koronavirüs hapı' konusunda da aynı hataya düşmemek amacıyla ellerini çabuk tutuyor. 

<p><strong>AŞI OLMAKTAN ÇEKİNENLER İÇİN</strong></p><p>Pandemi ile mücadelede olumlu bir etki yapması beklenen hapın özellikle aşı olmaktan çekinen insanlar tarafından tercih edilmesi bekleniyor.</p><p>Uzmanlar, Merck tarafından üretilen hapın umut verici olduğunu belirtirken<strong> 'aşıların hala en iyi seçenek olduğunu'</strong> vurguluyor.</p>

AŞI OLMAKTAN ÇEKİNENLER İÇİN

Pandemi ile mücadelede olumlu bir etki yapması beklenen hapın özellikle aşı olmaktan çekinen insanlar tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Merck tarafından üretilen hapın umut verici olduğunu belirtirken 'aşıların hala en iyi seçenek olduğunu' vurguluyor.

<p><strong>VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR</strong></p><p>Avustralya Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr.<strong> Sanjaya Senanayak</strong>e'ye göre, kamuoyunda <strong>'Molnupiravir'</strong> adıyla bilinen koronavirüs hapı, bağışıklık sisteminin hızlı bir şekilde yanıt geliştirmesini sağlayan aşıların aksine, virüsün vücutta çoğalmasını engelliyor.</p>

VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

Avustralya Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Sanjaya Senanayake'ye göre, kamuoyunda 'Molnupiravir' adıyla bilinen koronavirüs hapı, bağışıklık sisteminin hızlı bir şekilde yanıt geliştirmesini sağlayan aşıların aksine, virüsün vücutta çoğalmasını engelliyor.

<p><strong>BAŞVURU YAPILDI</strong></p><p>CNN'in haberine göre <strong>Merck</strong>, kısa bir süre önce koronavirüs hapı <strong>Molnupiravir</strong>'in acil kullanımına onay verilmesi için <strong>ABD Gıda ve İlaç Dairesi'</strong>ne (FDA) başvurdu.</p><p><strong>Başvuru onaylanırsa Molnupiravir, FDA tarafından onaylanan ilk koronavirüs önleyici hap olacak.</strong></p>

BAŞVURU YAPILDI

CNN'in haberine göre Merck, kısa bir süre önce koronavirüs hapı Molnupiravir'in acil kullanımına onay verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu.

Başvuru onaylanırsa Molnupiravir, FDA tarafından onaylanan ilk koronavirüs önleyici hap olacak.

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