<p>İstanbul Ataşehir'de bir kadın, gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kadın başından vurularak öldürüldü.</p><p>Görgü tanığı Ayhan Morkoç, <strong>"3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde"</strong> dedi.<br></p>
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İstanbul Ataşehir'de bir kadın, gaspçı olduğu belirtilen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kadın başından vurularak öldürüldü.

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" dedi.

<p><strong>Olay sabah saatlerinde Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binası önünde yaşandı.</strong><br></p><p>İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.</p><p>Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.</p>
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Olay sabah saatlerinde Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binası önünde yaşandı.

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.

Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.

<p>Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.<br></p>
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Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

<p>Görgü tanığı Ayhan Morkoç, <strong>"Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde"</strong> diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.<br></p>
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Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

<p>Bu arada Sibel Koçan'ın eski eşinin olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.<br></p>
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Bu arada Sibel Koçan'ın eski eşinin olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

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