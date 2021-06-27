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"BAŞKA BİR KOPYASI YOK"

Gazete nüshalarının bir başka kopyalarının olmadığını söyleyen Özdemir, "Bir kullanıcının hoyratça davranışı bir sonraki bilimadamını zora sokuyor. Biz bu eserleri ancak dijitalleştirerek saklamaya çalışıyoruz. Bugün 1920 yılına ait bir gazetenin kopyasına ulaşabilmek büyük bir konfor. Ama ziyaretçilerimizin bu hoyratça davranışları devam edecek olursa, bizler istemeye istemeye bu kopyaları ziyaretçilere sunmama yönünde karar alıyor olacağız" dedi. Bütün arşivi dijitalleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Özdemir, "Gazete ve dergi gibi eserlerin saklandığı depoya herkesi almamız mümkün değil. Bu depoyu özellikle yangın, nem ve ısı gibi unsurlardan korumaya çalışıyoruz. Bu depoda çok kıymetli eserler var. Bu eserlerin hepsinin büyük bir özenle korunması gerekiyor. Bu koruma sırasında bizim için nem dengesi çok önemli. Çünkü kağıt yaşayan bir materyal ve zamana yenik düşüyor" diye konuştu.