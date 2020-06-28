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SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise “5 milyon TL'ye okulun adı değiştirilmiş. Milli Eğitim Vakfı'na bağışta bulunan Turhan Polat'ın ismi verildi. Yazıklar olsun. Olacak iş değil” şeklinde konuştu. Sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi. Birkaç saat içinde yüzlerce tweet atıldı. Tweetlerden bazıları ise şöyle: “Burnumuzun direği sızladı, gözyaşlarımız aktı. Neden okulun adını değiştirdiniz? Değiştirdiniz ama tarihi asla yok edemezsiniz”

İŞTE ATATÜRK’LE O SON KONUŞMA

27 Ağustos 1922. Yunan Ordusu Çiğiltepe'de. 57'nci Tümen Komutanı ise Albay Reşat. Düşmanla savaşırken Atatürk ile Albay Reşat arasında gözyaşlarına boğduran bu son konuşma geçti.

SAAT 10.30

ATATÜRK: Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?

ALBAY REŞAT: Komutanım, yarım saat sonra alacağız.

Albay Reşat Çiğiltepe

SAAT 10.45

ATATÜRK: Düşmanın halen direndiğini görüyorum.

ALBAY REŞAT: Mutlaka alacağız.

SAAT 11.00

ATATÜRK: Reşat Bey'i istiyorum.

ALBAY REŞAT'IN ERİ: Komutanım Reşat Bey tepeyi alamadığı için intihar etti.

SAAT 11.45

Atamızın telefonu çalar: “Çiğiltepe alınmıştır komutanım. Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincanlı Ovası'na doğru kaçmaktadır, arz ederim”