Ava filmi konusu nedir? Ava filmi oyuncuları kimler?

Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı Ava, gizli bir organizasyona bağlı bir suikastçı olan ve her ne kadar işinin son derece ehli olsa da organizasyon içerisinde yöntemleri sorgulan Ava'nın, ters giden bir sonrası bir avcıdan hayatta kalmaya çalışan av konumuna gelişini konu edinen aksiyon, dram ve gerilim filmi.