Ava filmi konusu nedir? Ava filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:16
<p>Yönetmenliğini<strong> Tate Taylor'ın</strong> üstlendiği <strong>"Ava"</strong> vizyona girmeyen bir televizyon filmi. Aksiyon sahneleriyle izleyiciyi etkilen filmin senaristliğini ise <strong>Matthew Newto</strong>n üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü yıldız <strong>Jessica Chastain'e, John Malkovich</strong> ve<strong> Common</strong> eşlik ediyor.</p> <p>İşte<strong> Ava filmi</strong> hakkında merak edilen her ayrıntı...</p>

Yönetmenliğini Tate Taylor'ın üstlendiği "Ava" vizyona girmeyen bir televizyon filmi. Aksiyon sahneleriyle izleyiciyi etkilen filmin senaristliğini ise Matthew Newton üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü yıldız Jessica Chastain'e, John Malkovich ve Common eşlik ediyor.

İşte Ava filmi hakkında merak edilen her ayrıntı...

<p>Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı Ava, gizli bir organizasyona bağlı bir suikastçı olan ve her ne kadar işinin son derece ehli olsa da organizasyon içerisinde yöntemleri sorgulan Ava'nın, ters giden bir sonrası bir avcıdan hayatta kalmaya çalışan av konumuna gelişini konu edinen aksiyon, dram ve gerilim filmi.</p>

Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı Ava, gizli bir organizasyona bağlı bir suikastçı olan ve her ne kadar işinin son derece ehli olsa da organizasyon içerisinde yöntemleri sorgulan Ava'nın, ters giden bir sonrası bir avcıdan hayatta kalmaya çalışan av konumuna gelişini konu edinen aksiyon, dram ve gerilim filmi.

<p><strong>AVA FİLMi KONUSU</strong></p> <p>Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikatçıdır. Para karşılığında suikastler düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. </p>

AVA FİLMi KONUSU

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikatçıdır. Para karşılığında suikastler düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. 

<p>Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır...</p>

Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır...

<p>Jessica Chastain’in Eve karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Duyguların Rengi ve Trendeki Kız filmlerinden hatırladığımız Tate Taylor oturuyor. Senaryosunda Matthew Newton’ın imzasının bulunduğu filmin kadrosunda Colin Farrell, John Malkovich, Falk Hentschel, Diana Silvers, Geena Davis gibi isimler yer alıyor.</p>

Jessica Chastain’in Eve karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Duyguların Rengi ve Trendeki Kız filmlerinden hatırladığımız Tate Taylor oturuyor. Senaryosunda Matthew Newton’ın imzasının bulunduğu filmin kadrosunda Colin Farrell, John Malkovich, Falk Hentschel, Diana Silvers, Geena Davis gibi isimler yer alıyor.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Jessica Chastain</p> <p>* John Malkovich</p> <p>* Common </p>

OYUNCULAR

* Jessica Chastain

* John Malkovich

* Common 

<p>* Colin Farrell </p> <p>* Geena Davis </p> <p>* Jess Weixler </p>

* Colin Farrell 

* Geena Davis 

* Jess Weixler 

<p>* Diana Silvers </p> <p>* Joan Chen</p> <p>* Ioan Gruffudd</p>

* Diana Silvers 

* Joan Chen

* Ioan Gruffudd

Sinema Film televizyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler