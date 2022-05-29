Kara Şövalye filmi konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?
"Kara Şövalye", Christopher Nolan'ın kült haline gelmiş Batman üçlemesinin ikinci filmi. Film vizyona girdiği günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip, izleyicilerin nefesini kesen unutulmaz sahneleriyle sinema tarihine damgasını vurdu. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli "Batman Başlıyor" (Batman Begins) filminin devamı olan filmin oyuncu kadrosunda Christian Bale, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal ve Gary Oldman izleyiciye muhteşem bir performans sergiliyor. Filmde, Joker rolünde izleyicinin karşısına çıkan Heath Ledger, Kara Şövalye'nin çekimleri tamamlandıktan sonra çeşitli reçeteli ilaçları bir arada alması nedeniyle zehirlenerek 2008 yılında hayatını kaybetti. 2009 yılında ise Kara Şövalye'deki Joker rolü ile 81. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Aktör Oskar'ını kazandı.
İşte Kara Şövalye filmi hakkında tüm ayrıntılar...
"Kara Şövalye", orijinal ismiyle "The Dark Knight", Christopher Nolan'ın yönettiği bir süper kahraman filmi. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli "Batman Başlıyor" (Batman Begins) filminin devamıdır. Kara Şövalye'nin senaryosunu Christopher ve kardeşi Jonathan Nolan yazmıştır. Hikâyeyi ise David S. Goyer oluşturmuştur. Filmin olay örgüsü, Bruce Wayne/Batman (Christian Bale), bölge savcısı Harvey Dent (Aaron Eckhart), asistan Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) ve Polis Komiseri James Gordon'ın (Gary Oldman), onların suçla mücadelelerinin ve yeni tehdit Joker'in (Heath Ledger) etrafında gelişir. Joker gerçek kimliği, filmin gizemi için saklı tutulur ve Harvey Dent'in kahraman bir bölge savcısından çirkin bir katile dönüşümünün hikâyesi tamamıyla anlatılır. Yönetmen Nolan, Joker karakteri için ilhamı, onun 1940'lar ilk kez göründüğü çizgi romanlardan ve Harvey Dent'in geçmişinin tekrar anlatıldığı 1996 tarihli Batman: The Long Halloween adlı çizgi romandan esinlendi. Kara Şövalye'nin çekimleri öncelikle Chicago'da, ek olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç yerinde, Birleşik Krallık'ta ve Hong Kong'da yapıldı. Nolan, Joker'in filmde ilk göründüğü sahne başta olmak üzere bazı sekansları çekmek için IMAX kamerası kullandı. Kamyon devirme sahnesinde görsel efekt kullanılmadı. Filmin müziklerini oluşturmada Hans Zimmer ve James Newton Howard işbirliği yaptı.
Heath Ledger (Joker), Kara Şövalye'nin çekimleri tamamlandıktan sonra, 22 Ocak 2008'de, çeşitli reçeteli ilaçları bir arada alması nedeniyle zehirlendi ve evinde ölü bulundu. Warner Bros. ilk önce Kara Şövalye için reklam kampanyası yarattı, Ledger'ın Joker'inin ön planda olduğu web siteleri ve fragmanlar hazırlandı, ama Ledger'ın ölümünden sonra stüdyo onunla ilgili reklam kampanyalarına tekrar odaklandı. Film 16 Temmuz 2008'de Avustralya'da, 18 Temmuz 2008'de Kuzey Amerika'da ve 24 Temmuz 2008'de Birleşik Krallık'ta vizyona girdi. Kuzey Amerika'da box office sahnesine çıkmadan önce, Kara Şövalye adına rekor sayıda ön bilet satıldı. Gösterime girdiğinde olumlu yorumlar ile karşılandı ve Kuzey Amerika'da 500 milyon dolar sınırını geçen ikinci film olmasının yanında pek çok rekoru daha kırdı. Büyük övgüleri ve ticari başarıları takiben, ödül sezonunda da çok başarılı oldu, özellikle 2008 yılının en iyi filmi dalında ve Ledger'ın Joker performansıyla birçok ödül veya adaylık elde etti. Sekiz dalda Akademi Ödülü'ne aday olarak, Milk ile birlikte en çok adaylık elde eden üçüncü film oldu. Aday olduğu sekiz kategoriden En İyi Yardımcı Aktör ve En İyi Ses Kurgusu ödüllerini kazandı. Film BAFTA Ödülleri'nde de dokuz dalda adaylık kazanarak, en çok dalda aday olan ikinci film oldu. BAFTA Ödülleri'nde de En İyi Yardımcı Aktör ödülünü kazandı.
KARA ŞÖVALYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir çete bankayı soymak için toplanır. Hepsinin de yüzlerinde palyaço maskesi vardır. Çeteden herkes, kendine düşen görevi tamamlayan hırsızı alacağı payı çoğaltmak için öldürür. Bankanın müdürü tüfeğini eline alıp bankasını savunmaya çalışır. Ancak kurşunu bitince hırsızlardan biri tarafından vurulur. En sonunda çeteden iki kişi kalır. Kaçmak için çaldıkları okul otobüsü duvarı yıkar. Hırsızlardan biri ölür. Kalan hırsız, otobüsten çıkan ortağını da vurur. Ardından yerde yatan banka müdürü, Gotham'daki hırsızlarda onur, şeref gibi özellikleri bulunduğunu söyler. Onun yanına giden hırsız maskesini çıkarır. O Joker'dir. Banka müdürünün ağzına el bombası tıkıp oradan uzaklaşır. Jonathan Crane ve ekibi, Rus bir mafyababasına öldürücü bir mal satmıştır. Mafya babası onları öldürmek üzereyken, Batman kılığındaki birkaç kişi, mafyababasının ekibine tüfek ile saldırır. Ancak mafyanın köpekleri, bu kişilere saldırır. Ardından gerçek Batman gelir. Crane ve ekibinin peşine düşer. Arabalarının üstüne uçup onları yakalar. Gordon'un yanına gider. Batman'in, James Gordon ve yeni savcı Harvey Dent ile yaptığı işbirliği sayesinde suça bulanmış Gotham sokakları suç örgütlerinden yavaş yavaş temizlenmeye başlamıştır. Rachel Dawes de Harvey Dent'in asistanıdır ve aralarında romantik bir ilişki vardır.
Harvey Dent, Sal Maroni'nin Carmine Falcone'in yerine geçtiğini ispatlamak için duruşmaya çıkar. Tanıklık etmek için kürsüye çıkan kişi, Dent'e silah çeker. Ancak Dent, adama yumruk atar ve silahı elinden alıp salondan çıkar. Bütün mafyababaları paralarını, aklaması için Çinli düzenbaz Lau'ya verirler. Bu yüzden Gordon ve ekibi mafyababalarını suçlayacak bir şey bulamaz. Batman, Çin'e gidip Lou'yu Gotham'a getirir. Artık mafyababaları polisin elindedir. Ardından Gotham'ın yeraltı suç patronları, Joker'e Batman'i ortadan kaldırması için teklif yapar. Joker, mafyababalarının teklifini, paralarının yarısını almak şartıyla kabul eder. Joker, bir kişiye işkence yapıp videoya çeker ve bunu bir televizyon kanalına yollar. Videoda, Batman'in gizli kimliğini açıklamadığı her gün Gotham'da bir cinayet işleyeceğini söyler. Gotham'da yeniden kaos durumu hakim olur. Bruce Wayne, Harvey Dent için bir parti düzenler. Bruce Wayne partideyken Joker düzenlediği planı harekete geçirir. Polis Müdürü Gillian B. Loeb ve mafyababalarının davasındaki yargıç Surillo öldürülür. Joker, Bruce Wayne'in düzenlediği partiyi çetesi ile basar. Durumdan önceden haberdâr olan Bruce Wayne, Harvey'i korumaya alır. Ardından Batman kostümlerini giyip, Joker'in bastığı partiye gider. Joker, Rachel Dawes'i alıp aşağıya atar ve Batman, Rachel'ın peşinden atlayıp onu kurtarır. Joker kaçar.
Polis Müdürü Loeb için yapılan cenaze töreninde, Joker Belediye Başkanı Anthony Garcia'yı öldürmek için plan yapar. Joker tam namlusunu Garcia'ta doğrultmuşken Gordon, Belediye Başkanını önüne atlar ve ölür. Joker ve ekibi tek eksik dışında oradan uzaklaşır. Harvey Dent olay yerine gelir. Ambulansa kilitlenen Joker'in ekibinden birinin rozetinde Rachel Dawes yazısını görünce çok sinirlenir ve onu kaçırır. Gordon'ın ölümüne çok sinirlenen Batman, Sal Maroni'yi kaçırıp Joker'in kim ve nerede olduğunu sorar. Maroni cevabı bilmediği için Batman'in sorusuna yanıt bulamaz. Dent de Joker'in adamını sorguya çeker. Onu öldürmek ile tehdit eder. Buna göre Dent, yazı gelirse onu öldürecek, tura gelirse canını bağışlayacaktır. İlk atışa tura gelir. Ancak Dent bir kere daha parayı yukarı atar ve bu sırada Batman parayı alır. Ona, insanlara gerçek kimliğini açıklayacağını söyler. Dent buna karşı çıkar. Ertesi gün Dent basın toplantısı yapar. Batman'in kendisi olduğunu söyler. Polisler onu tutuklar. Bu sırada olayları televizyondan izleyen Rachel, Alfred'e bir mektup verir.
Böylece olaylar gelişmeye başlayacaktır...
KARA ŞÖVALYE OYUNCULARI KİMLER?
* Christian Bale, Batman / Bruce Wayne rolünde: Kendini Gotham şehrini yeraltı suç dünyasından korumaya adayan milyoner. Bir süre sonra varlığının Gotham'a yarar mı yoksa zarar mı getirdiği konusunda ikileme düşer. Yarattığı Batman simgesi suçluları Gotham'a çekiyordur.
* Heath Ledger, Joker rolünde: Psikopat, şizofrenik ve sıfır empatiye sahip bir suçlu. Yaptığı planlar ile Gotham'da kaos oluşmasına neden olur.
* Michael Caine, Alfred Pennyworth rolünde: Bruce Wayne'in güvenilir uşağı ve akıl hocası. Amacı uğruna ilerleyen Bruce'a yardım eder. Filmin mizah öğelerinden biri.
* Aaron Eckhart, Harvey Dent / İki-Yüz rolünde: Gotham'da suçu temizlemeye çalışan Bölge Savcısı.
* Gary Oldman, James Gordon rolünde: Batman ve Harvey Dent ile birlikte Gotham'ın sokaklarını suçtan temizlemeye çalışan polis.
* Maggie Gyllenhaal, Rachel Dawes rolünde: Bruce Wayne'nin çocukluk aşkı olan Rachel, artık Harvey Dent'in asistanıdır ve onunla arasında romantik bir bağ vardır.
* Morgan Freeman, Lucius Fox rolünde: Bruce Wayne'e teknolojik ekipmanı sağlayan, Wayne Şirketler Grubu'nun CEO'ssu.
* Eric Roberts, Sal Maroni rolünde: Carmine Falcone'nin yerine geçip, Gotham'daki yeraltı suç dünyasının başına gelen mafyababası.
* Colin McFarlane, Polis Müdürü Gillian B. Loeb rolünde: Gotham'daki polislerin müdürü.
* Cillian Murphy, Korkuluk / Jonathan Crane rolünde: Murphy, Korkuluk rolünde cameo yaptı.
* Anthony Michael Hall, Mike Engel rolünde: Mike Engel, Gotham'da çalışan gazeteci.
* William Fichtner, Banka Müdürü rolünde: Joker ve çetesinin soymaya kalkıştığı bankanın müdürü.
* Nestor Carbonell, Belediye Başkanı rolünde: Gittikçe batan Gotham'ın Belediye Başkanı, Joker'in suikastından Gordon sayesinde kurtulur.
* Chin Han, Lau rolünde: Gotham'daki mafyababalarının paralarını aklamaya çalışan Çinli düzenbaz.
* Monique Curnen, Detektif Anna Ramirez rolünde: Gordon'un yardımlarından biri.
* Michael Jai White, Gamble rolünde: Joker sataşmaktan zevk aldığı mafyababası.
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